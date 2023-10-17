بينانس تُوقف انضمام المستخدمين الجدد في المملكة المتحدة

تام شمس - الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 11:51 صباحاً - ستتوقف بورصة العملات المشفرة "بينانس" (Binance) عن قبول المستخدمين الجدد في المملكة المتحدة اعتباراً من الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت المحلي في 16 أكتوبر.

وفقاً ​لإعلان​ بينانس، جاءت هذه الخطوة بعد أن فرضت هيئة السلوك المالي في البلاد متطلباتٍ ملزمة قانوناً على شريكها "Rebuildingsociety.com Ltd (REBS)" في 10 أكتوبر، والتي منعت "REBS" من إصدار العروض الترويجية التي تلتمس سلع وخدمات "بينانس"، حيث كتبت البورصة:

"تبحث بينانس حالياً عن مُعتمدٍ جديد مُصرح به من قبل (FCA)...ستكون هناك بعض القيود المؤقتة على منصتنا، والتي ستشمل "www.binance.com/en-GB" وأحدث إصدار من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا، وسيستمر ذلك حتى انضمام جهة مُصرح بها من (FCA) إلى بينانس، وإعادة الموافقة على عروضها الترويجية المالية."

سيتمكّن مستخدمو بينانس الحاليون في المملكة المتحدة من الوصول إلى خدمات المنصة، إلا أن "أي منتجات وخدمات جديدة لن تكون مُتاحة خلال هذه الفترة المؤقتة"، كما صرّحت البورصة. فعلى سبيل المثال، هناك العديد من المنتجات، مثل بطاقات الهدايا وأكاديمية بينانس وأبحاث بينانس ومكافأة الإحالة، غير المتوفرة حالياً على منصتها في المملكة المتحدة.

ذكرت "كوينتيليغراف" سابقاً أن هيئة السلوك المالي بدأت بفرض سلسلةٍ​ من قواعد التسويق على شركات العملات المشفرة، والتي تنص على "وجوب التسويق للمستهلكين في المملكة المتحدة بوضوح ونزاهة وأمانة، وتقديم تحذيرات من المخاطر المُحتملة بطريقة واضحة."

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سمح الحكم، في ذلك الوقت، للكيانات المسجلة لدى هيئة السلوك المالي بتسويق المنتجات والخدمات نيابةً عن الشركات الأجنبية غير المسجلة لدى هيئة السلوك المالي. ولهذا السبب، حاولت "بينانس" استخدام منصة "Rebuildingsociety" لعرض منتجاتها وخدماتها على مستخدميها في المملكة المتحدة، بما أنها غير مسجلة لدى (FCA).