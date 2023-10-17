المحتالون يفضِّلون عملاء البنوك على مستثمري العملات المشفرة في أيرلندا: تقرير

تام شمس - الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 11:51 صباحاً - يفضِّل المحتالون في أيرلندا استهدافَ العملاء المصرفيين التقليديين بدلاً من مستثمري العملات المشفرة وسْطَ سوقٍ هابطة لمدة عامين.

غالباً ما يتناسب تواتُر عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة بشكل مباشر مع الضجيج والأرباح حول النظام البيئي في وقت معيَّن. إذ يبدو أنَّ سوقَ العملات المشفرة الهابطة المستمرة قد ساعدت في القضاء على بعض الجهات الفاعلة السيئة في الأقل، بما فيها عمليات الاحتيال والشركات، في حين أنَّها احتفظت إلى حدٍّ بعيد بمستثمرين جادين يؤمنون بالعناية الواجبة.

كما أنَّ الصعوبة الناتجة في استهداف مستثمري العملات المشفرة دفعت المحتالين في أيرلندا إلى التركيز على العملاء المصرفيين. فوفقاً لصحيفة "آيرش إندبندنت" الأيرلندية، فقدَ الأيرلنديون في عام 2023 نحو 20 مليون يورو (21.8 مليون دولار) بسبب المحتالين الذين يتظاهرون بأنَّهم مسؤولون مصرفيون، حيث كشفَ أحدُ المصادر أنَّه:

علماً بأنَّ المحتالين الذين ينتحلون هويات البنوك التقليدية يتواصلون مع العملاء غير الحذرين عبر المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني. ومن جهتها تحقِّق الشرطة الأيرلندية حالياً في العديد من عمليات الاحتيال ذات الطبيعة المماثلة، وقد نجحت في استرداد مليوني يورو (2.1 مليون دولار) من أحد المحتالين.

والجدير بالذكر أنَّ السلطات الأيرلندية استعادت نحو 4 ملايين يورو من أصل 20 مليون يورو فُقدت بسبب عمليات الاحتيال المصرفية منذ يناير 2023. كما أكَّد المحققون لصحيفة "آيريش إندبندنت" أنَّ عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفَّرة لم تَعُد الشكلَ السائد لعمليات الاحتيال الاستثمارية بالرغم من أنَّها مثَّلت 95٪ من عمليات الاحتيال في ذروتها.

بدلاً من التخطيط لعمليات احتيال معقَّدة ترتبط بالعملات المشفرة، ينتحل المحتالون هويات المواقع الإلكترونية والجهات المصرفية لإقناع الضحايا بالتخلي عن مدَّخراتهم. إذ حدَّد المحققون ما يزيد عن 20 حساباً مصرفياً في المملكة المتحدة يستخدمها المحتالون، ولكنهم لم يفككوا العملية بعد.

ومن ناحيته، وجَّه بنك أيرلندا العملاءَ إلى ضرورة الشكِّ في الموظفين المصرفيين الذين يضغطون عليهم للتصرُّف بسرعة ودون تفكير، فهي تقنية يشيع استخدامها من قبل المحتالين لخداع المستثمرين.

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بينما تحقِّق أيرلندا في عمليات الاحتيال المتزايدة ضدَّ العملاء المصرفيين، ادَّعى بنكٌ أسترالي مؤخَّراً أنَّ 40٪ من عمليات الاحتيال "ترتبط" بالعملات المشفرة.

خلال جلسة نقاش في أسبوع البلوكتشين الأسترالي في 26 يونيو، قالت صوفي غيلدر، العضو المنتدب للبلوكتشين والأصول الرقمية في بنك الكومنولث:

"واحدٌ من كل ثلاثة دولارات تُسرق من الأستراليين بالاحتيال ترتبط بالعملات المشفرة، واحدٌ من كل ثلاثة. لذلك فهي أكبر رافعة فردية لدينا للحدِّ من هذا التأثير على عملائنا".

فيما سلَّط نيغل دوبسون، مسؤول محفظة الخدمات المصرفية في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة (ANZ)، الضوءَ على بياناتٍ من الهيئة الأسترالية لمكافحة الجرائم المالية تشير إلى أنَّ الرقم قد يكون أعلى من ذلك، بنسبة 40٪.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره