الاحتياطي الأسترالي: أستراليا منفتحة على فكرة العملة الرقمية للبنك المركزي بوصفها مستقبل المال

تام شمس - الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 11:51 صباحاً - بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) منفتحٌ على استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) بوصفها مستقبلَ النقد، حيث تمثِّل النقودُ الرقمية الصادرة عن الدولة شكلاً مرمَّزاً من احتياطيات البنك المركزي.

في خطابٍ بعنوان "مستقبل رمزي للنظام المالي الأسترالي"، تحدَّث براد جونز، مساعد مُحافظ (النظام المالي) لبنك الاحتياطي الأسترالي، عن الفرص والتحديات الناشئة عن ترميز الأصول والأموال في العصر الرقمي مع تسليط الضوء على الخطة المقترَحة لاستخدام العملات الرقمية للبنك المركزي كشكل من أشكال المال.

بدأ جونز خطابَه بتوضيح استخدام أشكال مختلفة من المال على مر التاريخ وكيف تطورت الأدوات المالية بمرور الوقت. وفي أثناء حديثه عن العملات الرمزية والأشكال الرمزية للأموال في العصر الحديث، ذكر جونز العملات المستقرة والعملات الرقمية للبنك المركزي.

كما ذكر أنَّ العملات المستقرة الصادرة عن "المؤسساتِ الماليةِ جيدةِ التنظيمِ والمدعومةِ بأصولٍ عاليةِ الجودةِ (أي الأوراق المالية الحكومية واحتياطيات البنك المركزي) يمكن استخدامُها على نطاق واسع لتسوية المعاملات الرمزية؛" ومع ذلك، نظراً لعدم وجود مبادئ توجيهية تنظيمية، غالباً ما تأتي العملات المستقرة الصادرة عن أطراف خاصة مع مخاطر متزايدة. ولكن من ناحية أخرى، يمكن أن تصبح العملات الرقمية للبنك المركزي في شكل ودائع مصرفية مرمَّزة شكلاً جيداً من أشكال تسوية المعاملات، وفقاً لجونز.

كما أضاف مساعد المُحافظ أنَّ إدخالَ الودائع المصرفية الرمزية سيمثل تغييراً طفيفاً في الممارسة الحالية نظراً لأنَّ الودائع الصادرة عن البنوك المختلفة يجري تبادلها وتسويتها مسبقاً على نطاق واسع (بالقيمة الاسمية) عبر الميزانية العمومية للبنك المركزي. سيظلُّ الدفع بين طرفين باستخدام الودائع الرمزية خاضعاً للتسوية عن طريق تحويل أرصدة الصرف التي تمَّت تسويتها (أو العملة الرقمية للبنك المركزي بالجملة) بين الدافع والبنك المستفيد.

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إلى جانب ذلك، شارك جونز بعضاً من نتائج برنامج البنك المركزي التجريبي للعملات الرقمية، بما في ذلك مجموعة من المجالات التي يمكن أن تضيف فيها العملاتُ الرقمية قيمةً في مدفوعات الجملة، مثل تسهيل التسوية الذرية في أسواق الأصول المشفرة. كما سلَّط المشروعُ التجريبيُّ الضوءَ على الفرص المتاحة لعملة رقمية للبنك المركزي بالجملة لاستكمال أشكال جديدة من الأموال الرقمية الصادرة من القطاع الخاص، وهي الودائع المصرفية الرمزية والعملات المستقرة المدعومة بالأصول.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره