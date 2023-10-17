أمريكا اللاتينية تأخذ زمام المبادرة العالمية في تفضيل البورصات المركزية: تقرير

تام شمس - الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 11:51 صباحاً - وفقاً لتقريرٍ حديث صادر عن شركة تحليلات البلوكتشين، "تشيناليسيس" (Chainalysis)، فإنَّ أمريكا اللاتينية لديها ميلٌ نحو البورصات المركزية (CEXs) بدلاً من البورصات اللامركزية (DEXs)، مقارنةً ببقية العالم.

ذكرَ التقرير، الذي نُشر في 11 أكتوبر، أنَّ أمريكا اللاتينية لديها سابعُ أكبر اقتصاد للعملات المشفرة في العالم، متخلِّفةً عن الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وشرق آسيا وأوروبا الشرقية.

ومع ذلك، فإنَّه يشير إلى أنَّ مستخدمي العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية يفضِّلون بشدَّة استخدامَ البورصات المركزية (CEXs):

"تُظهر أمريكا اللاتينية أعلى تفضيلٍ للبورصات المركزية في أيِّ منطقة ندرسها، وتميلُ قليلاً بعيداً عن النشاط المؤسَّسي مقارنةً بالمناطق الأخرى."

علاوةً على ذلك، في بعض البلدان داخل المنطقة، يميلُ توزيعُ نشاط العملات المشفَّرة حسب نوع المنصَّة بشكل كبير نحو البورصات المركزية (CEXs) مقارنةً بالمتوسِّط العالمي.

يبلغُ المتوسط العالمي للتفضيلات المتعلِّقة بمنصَّات العملات المشفرة 48.1٪ للبورصات المركزية (CEXs) و44٪ للبورصات اللامركزية (DEXs) و5.9٪ لأنشطة التمويل اللامركزي الأخرى (DeFi).

حصَّة نشاط العملات المشفرة في بلدان أمريكا اللاتينية حسب نوع المنصة. المصدر: Chainalysis

ومع ذلك، فإنَّ تفضيل البورصات المركزية في فنزويلا أعلى بكثير عند 92.5٪، في حين أنَّ البورصات اللامركزية لديها تفضيل أقل بكثير بنسبة 5.6٪.

سلَّط التحليلُ الضوءَ على أنَّ فنزويلا لديها سببٌ فريد لتبنِّيها المتزايد، حيث يعزى ذلك في المقام الأول إلى "حالة طوارئ إنسانية معقَّدة".

إذ يوضح التقرير أنَّه في خضم جائحة كوفيد-19 في عام 2020، أدَّت العملات المشفَّرة دوراً محورياً في المساعدة المباشرة لمتخصِّصي الرعاية الصحية في البلاد.

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لذلك، أصبحت العملات المشفرة ضرورية لأنَّ المدفوعات التقليدية كانت صعبة نظراً لرفض الحكومة قبول المساعدات الدولية، متأثِّرة بأسباب سياسية.

من ناحية أخرى، تُظهر كولومبيا تفضيلاً بنسبة 74٪ للبورصات المركزية، في حين تمثِّل البورصات اللامركزية 21.1٪ فقط من تفضيلاتها.

أمَّا الأرجنتين فتتصدَّر مساحة العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية من حيث الحجم الهائل لمعاملات، حيث تلقَّت ما يُقدَّر بنحو 85.4 مليار دولار خلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في 1 يوليو.

أمريكا اللاتينية: البلدان حسب قيمة العملات المشفرة المستلمة. المصدر: Chainalysis

في 5 مايو، أفادت كوينتيليغراف بأنَّ البنك المركزي الأرجنتيني منع مزوِّدي خدمات الدفع من تقديم معاملات العملات المشفرة للحدِّ من تعرُّض نظام الدفع في البلاد للأصول الرقمية.

كما ذكرت السلطة النقدية أنَّ الغرض من ذلك يتمثَّل في إخضاع شركات التكنولوجيا المالية للوائح نفسها التي تخضع لها المؤسسات المالية التقليدية في الأرجنتين.

في الوقت نفسه، حصلت ثلاثُ دول من أمريكا اللاتينية على مراكز في أفضل 20 مرتبة في مؤشر تبنِّي العملات المشفرة العالمي من تشيناليسيس. إذ تحتلُّ البرازيل المركزَ التاسع، في حين تأتي الأرجنتين في المركز الخامس عشر والمكسيك في المركز السادس عشر.

أمَّا الهند فاحتلَّت المركزَ الأول، في حين احتلَّت نيجيريا وفيتنام المركزين الثاني والثالث على التوالي.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره