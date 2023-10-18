إعلان وظيفة Ripple يشير إلى طرح عام أولي "IPO" محتمل: مجتمع ريبل

تام شمس - الأربعاء 18 أكتوبر 2023 09:49 صباحاً - أصدرت شركة التكنولوجيا المالية "ريبل" (Ripple) إعلاناً جديداً عن وظيفة في 16 أكتوبر لمنصب "مدير أول لاتصالات المساهمين"، عبر مواقع متعددة داخل الولايات المتحدة وخارجها. وقد دفع الإعلان عن الوظيفة العديدَ من المتحمسين للعملات المشفرة إلى وصفه بأنه تلميحٌ رسميٌّ حول خطط الشركة للطرح العام الأولي (IPO).

يوضح الإعلان عن الوظيفة أنَّ الدور سيتطلب خطاً مباشراً للتواصل مع المساهمين، ما يُعدُّ مفهوماً يرتبط عموماً بالشركات المطروحة للتداول العام. سيكون المرشَّح المختار مسؤولاً عن تطوير وتنفيذ استراتيجيات الاتصال وإدارة العلاقات "للمستثمرين الحاليين والمحتملين والمساهمين الحاليين والمحللين الماليين"، وهو دور مرتبط بالشركات التي تتطلع إلى الظهور العام للمرة الأولى.

يؤكِّد الوصف الوظيفي على ضرورة إنشاء المرشَّح لخطط الاستراتيجية المناسبة خصيصاً لمواقف مثل "عمليات الدمج والاستحواذ والاستثمارات وأحداث السيولة وغيرها من اللحظات عالية التأثير".

كما يتضمَّن دور كبير مديري اتصالات المساهمين إنشاءَ مواد تركِّز على المستثمرين، مثل "العروض التقديمية وصحائف الوقائع ودراسات الحالة والتحليلات". والجدير بالذكر أنّ هذه الأوراق تعمل على تنوير وتثقيف المستثمرين المحتملين حول آفاق الشركة وأدائها، ما يجعلها مكوناً ضرورياً لعملية إعداد الطرح العام الأولي (IPO). تشمل مسؤوليات الإعلان أيضاً الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمساهمين وإدارة الاتصالات الروتينية مثل التحديثات الفصلية.

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يشير العديدُ من مؤيدي ريبل (XRP) والمجتمع المؤيد لريبل على منصة "X" (تويتر سابقاً) إلى الإعلان عن الوظيفة بوصفه تلميحاً محتملاً إلى أنه قد يكون ثمَّة طرح عام أوَّلي. كما ألمحَ بعض المديرين التنفيذيين الرئيسين في الشركة إلى احتمال طرح ريبل للاكتتاب العام، لكنَّهم لم يعطوا أيَّ مؤشِّر على التوقيت.

كانت شركة الدفع التي تركز على العملات المشفرة في دائرة الضوء مؤخَّراً بسبب الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضدَّ إصدار عملة ريبل (XRP) المشفرة. لكنَّ ريبل حقَّقت فوزاً كبيراً في الدَّعوى القضائية في وقت سابق من يوليو عندما حكم قاضٍ في القضية بأنَّ توكن ريبل (XRP) ليس ورقة مالية حين يُباع في بورصات الأصول الرقمية.

ومن ناحية أُخرى، أكَّد كبار المسؤولين التنفيذيين في ريبل أنَّه بالرغم من أنَّ دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات قد كلَّفتهم الكثير من الفرص التجارية في الولايات المتحدة، فإنَّ جزءاً كبيراً من أعمال التحويلات المالية تقع خارج أمريكا.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره