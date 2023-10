منصة "Platypus Finance" تسترد 90% من الأصول التي فقدتها أثناء الاختراق الأخير

تام شمس - الأربعاء 18 أكتوبر 2023 09:49 صباحاً - صرّحت منصة التمويل اللامركزي "Platypus Finance" بأنها استعادت 90٪ من الأصول التي سُرقت أثناء الاختراق الذي حصل الأسبوع الماضي.

وفقاً لإعلان 17 أكتوبر، اقتصرت الخسارة الصافية لبروتوكول التمويل اللامركزي على 18000 عملة (AVAX)، والتي قُدرت قيمتها بـ 167400 دولار في وقت النشر. ونظراً لأن المخترق أعاد الأموال طواعية، ذكرت "Platypus Finance" أنها "لن تتخذ أي إجراء قانوني"، كما ألمحت إلى أنه سيتم نشر معلومات السحب المتعلقة بأصول المستخدمين قريباً.

في 12 أكتوبر، تعرض صانع السوق الآلي المبني على شبكة "أفالانش" لثلاث هجمات تُعرف بـ"هجمات القرض السريع"، مما تسبب بخسارة 2.23 مليون دولار. ومنذ الهجوم الأخير،

Recent Exploit Updates:

Our dev team is conducting an investigation to pinpoint the root cause of the exploit. In the interest of safety, our pools will remain halted until we identify and rectify the underlying issue, and our platform undergoes another round of auditing.