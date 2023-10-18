منصة "Platypus Finance" تسترد 90% من الأصول التي فقدتها أثناء الاختراق الأخير

تام شمس - الأربعاء 18 أكتوبر 2023 09:49 صباحاً - صرّحت منصة التمويل اللامركزي "Platypus Finance" بأنها استعادت 90٪ من الأصول التي سُرقت أثناء الاختراق الذي حصل الأسبوع الماضي.

وفقاً لإعلان 17 أكتوبر، اقتصرت الخسارة الصافية لبروتوكول التمويل اللامركزي على 18000 عملة (AVAX)، والتي قُدرت قيمتها بـ 167400 دولار في وقت النشر. ونظراً لأن المخترق أعاد الأموال طواعية، ذكرت "Platypus Finance" أنها "لن تتخذ أي إجراء قانوني"، كما ألمحت إلى أنه سيتم نشر معلومات السحب المتعلقة بأصول المستخدمين قريباً.

في 12 أكتوبر، تعرض صانع السوق الآلي المبني على شبكة "أفالانش" لثلاث هجمات تُعرف بـ"هجمات القرض السريع"، مما تسبب بخسارة 2.23 مليون دولار. ومنذ الهجوم الأخير،

Recent Exploit Updates:

Our dev team is conducting an investigation to pinpoint the root cause of the exploit. In the interest of safety, our pools will remain halted until we identify and rectify the underlying issue, and our platform undergoes another round of auditing. — Platypus 🔺 (🦆+🦦+🦫) (@Platypusdefi) October 14, 2023

منصة "Platypus" مجمعات السيولة جميعها وبدأت باتخاذ إجراءاتٍ أمنية.

أثناء تنفيذ "هجوم القرض السريع"، يستغلّ المُخترق ثغرة أمنية تسمح له باقتراض العملات المشفرة على الفور دون توفير الضمانات اللازمة للمعاملة، ثم يسحب المُخترق الأصول المقترضة من البروتوكول، تاركاً وراءه ديوناً هائلة يتحملها المستخدمون أو خزينة البروتوكول.

كان هذا هو الهجوم الثالث ضد "Platypus" هذا العام، حيث استنزفت حادثة سابقة حصلت في يوليو 157000 دولار من المنصة، كما تسبب هجومٌ آخر بخسارة البروتوكول لـ 8.5 مليون دولار. وفي أعقاب حادثة فبراير، ادعت منصة "Platypus" أنها ستعيد ما لا يقل عن 63% من أصول المستخدمين التي فُقدت أثناء الاختراق.

مقالات ذات صلة: الحكومة النيجيرية تُعلن عن منحة بقيمة 290 ألف دولار دعماً لمبادرات الذكاء الاصطناعي

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2021، جمعت المنصة تمويلاً قدره 3.3 مليون دولار تحت قيادة صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة -المتوقف الآن- "ثري أروز كابيتال".