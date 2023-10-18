الولايات المتحدة توسّع ضوابط تصدير رقاقات أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي إلى الصين

تام شمس - الأربعاء 18 أكتوبر 2023 12:46 مساءً - أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية (BIS) إشعاراً في 17 أكتوبر بتوسيع ضوابط التصدير الحالية لرقاقات الذكاء الاصطناعي (AI) إلى الصين.

كتبت وزارة التجارة الأمريكية أنَّ القواعد التي أُصدرت حديثاً "تعزِّز" تلك التي وُضعت في أكتوبر 2022 لتقييد قدرة الصين على "شراء وتصنيع بعض الرقاقات المتطورة المهمة لتحقيق ميزة عسكرية".

ومن جهته علَّق وكيل وزارة التجارة للصناعة والأمن، آلان إستيفيز، على الضوابط الجديدة قائلاً:

"تُعدُّ ضوابط التصدير أداةً قوية للأمن القومي، وتستند التحديثاتُ الصادرة اليوم إلى تقييمنا المستمر لمخاوف الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة التي يقدِّمها الانصهار العسكري المدني لجمهورية الصين الشعبية والتحديث العسكري".

تتضمَّن إحدى القواعد المحدَّثة "عتبةَ أداءٍ" جديدة على الرقاقات التي يمكن تصديرها من الولايات المتحدة.

في السابق، كانت الرقاقات الأعلى أداءً للشركات الرائدة، مثل "إنفيديا" (Nvidia) و"إيه إم دي" (AMD)، هي الأهداف الرئيسة لقواعد التصدير، ما سمح للشركات بالاستمرار في تصدير نماذج أخرى إلى الصين، مثل (A800) و (H800) من "إنفيديا".

ومع ذلك، فإنَّ القاعدة المحدَّثة ستجعل التصدير الآن محظوراً حتى على رقاقات (A800) و(H800) إلى الصين. علماً بأنَّ الصين من أكبر أسواق إنفيديا، إلى جانب تايوان والولايات المتحدة.

تتطلَّب القاعدة أيضاً الإخطارَ بتصدير "رقاقات إضافية معيَّنة" عتبةُ أدائها أقلُّ بقليل، وبعد ذلك ستحدِّد الحكومةُ ما إذا كان يمكن المضي قدماً في المعاملة.

إلى جانب القيود، قالت الحكومة الأمريكية إنَّها ستقدِّم إعفاءً جديداً يسمح بتصدير الرقاقات لتطبيقات المستهلك.

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بالإضافة إلى عتبة الأداء الجديدة، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية أيضاً إطاراً تعتزم من خلاله منع التحايل على القواعد.

إذ يشمل ذلك وضعَ شرطِ ترخيصٍ عالميٍّ لتصدير الرقاقات الخاضعة للرقابة إلى أيِّ بلدٍ محظور من قبل الولايات المتحدة، وإنشاء علامات حمراء جديدة للمساعدة في تحديد الرقاقات المقيَّدة، وإنشاء شرطِ إخطارٍ لصادرات رقاقات الألعاب المتقدمة وطلب التعليق العام على مختلف الموضوعات ذات الصلة.

كما تعتزم الوزارة التحكُّمَ في صادرات معدَّات ومواد التصنيع لصنع الرقاقات المتطورة.

وفقاً للإشعار، ستكون القواعد ساريةَ المفعول اعتباراً من 16 نوفمبر 2023، مع الموعد النهائي للتعليقات العامة حول القواعد بعد 60 يوماً.

يأتي هذا التحديث لشروط التصدير في الوقت الذي أعلنت فيه شركة التكنولوجيا الصينية "بايدو" (Baidu) عن إطلاق الإصدار 4.0 من روبوت دردشة الذكاء الاصطناعي الخاص بها (Ernie)، والذي تدَّعي أنه على قدم المساواة مع "تشات جي بي تي" (ChatGPT) الذي أطلقته "أوبن إيه آي" (OpenAI).

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره