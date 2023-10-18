يوغا لابز تكمل إعادة الهيكلة للتركيز على الميتافيرس

تام شمس - الأربعاء 18 أكتوبر 2023 03:47 مساءً - أكملت يوغا لابز (Yuga Labs)، الشركة التي تقف وراء مشروع التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) الرئيس، (Bored Ape Yacht Club)، إعادةَ الهيكلة وسْطَ التحديات المستمرة في الصناعة.

وقد توجَّه الرئيس التنفيذي لشركة يوغا لابز، دانيال أليغري، إلى منصة "X" (تويتر سابقاً) في 17 أكتوبر للإبلاغ عن أن الشركة قد أنهت إعادة الهيكلة التي أُعلن عنها في أوائل أكتوبر.

إذ قال أليغري: "نبدأ الآن مهمة تحسين التركيز عبر تكوينات فريقنا الجديد"، مكرراً التأكيد أنَّ الشركة ستعطي الأولوية لتنفيذ مشروع (Otherside)، وهو مشروع ميتافيرس قائم على التلعيب وقابل للتشغيل المتبادل بدأته يوغا لابز في مارس 2022.

أكَّد أليغري أنَّ بناء منصة "ميتافيرس غامرة" أمر صعب من الناحيتين الفنية والإبداعية، مضيفاً:

"مشروع (Otherside) رهانٌ مهم جداً لشركة يوغا، وعندما جلب فريقنا الإبداعي مفهوم ميتروبوليس (Meetropolis) إلى فريقي القيادي، ما جعلها تجربة واعدة لمشروع (Otherside) شعرت وكأنها ضربة قاضية."

أعلن المؤسس المشارك لشركة يوغا لابز غريغ سولانو في وقت سابق عن إعادة هيكلة الشركة في 6 أكتوبر، مشيراً إلى أنَّ يوغا "بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات" من أجل ضمان إعدادها لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

وقد قال سولانو: "مع إعادة التنظيم هذه، ما يزال لدى يوغا ما يزيد عن 120 موظفاً، وتركز على أولويات محددة"، لكنَّه لم يحدِّد عددَ الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة يوغا لابز كجزء من إعادة الهيكلة.

ومن جهته أكَّد أليغري، الرئيس التنفيذي لشركة يوغا لابز، أنَّ أولويته القصوى في أثناء إعادة الهيكلة تتمثَّل "ضمان معاملة أولئك الذين يغادرون يوغا بالاحترام والامتنان اللذَين يستحقونهما". كم ادَّعى أنَّ حزمة الانتقال في يوغا تضمَّنت "الفصل السخي"، وتغطية قانون تسوية الميزانية الموحد الجامع، والمساعدة في العثور على فرص عمل جديدة. وأضاف الرئيس التنفيذي:

"إنه وقت صعب، ليس فقط لصناعتنا ولكن أيضاً للاقتصاد العالمي. [...] تؤثِّر إعادةُ الهيكلة اليوم على أعضاء الفريق الأمريكي، ونحن نراجع بنشاط التأثير على فرقنا الدولية ".

لم تردّ يوغا لابز على الفور على طلب "كوينتيليغراف" للتعليق.

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تأتي هذه الأخبار وسط محكمة استئناف أمريكية في 16 أكتوبر تعرب عن شكوكها بشأن محاولة رفض دعوى العلامة التجارية المرفوعة من يوغا لابز ضد الفنان رايدر ريبز بسبب نُسخه من رموز يوغا غير القابلة للاستبدال (BAYC).

في السابق، رفعت مجموعة من مستثمري (BAYC) في أغسطس 2023 دعوى قضائية جماعية ضد يوغا لابز ودار مزادات سوثبي للفنون الجميلة، زاعمةً أنَّ دار المزادات ساعدت يوغا لابز على "الترويج بشكل مخادع" لمجموعة الرموز غير القابلة للاستبدال.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره