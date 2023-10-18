Valr وVisa: خطوة جديدة نحو تعزيز مشهد المدفوعات الرقمية في جنوب أفريقيا

تام شمس - الأربعاء 18 أكتوبر 2023 05:18 مساءً - في خطوةٍ جديدةٍ نحو تعزيز مشهد المدفوعات الرقمية في جنوب إفريقيا، أعلنت بورصة العملات المُشفرة المحلية VALR، عن تعاونها مع عملاقة المدفوعات العالمية "Visa" بهدف دمج خبرات الشركتين، وتقديم حلول فعّالة قادرة على ردم الفجوة بين قطاعيّ التمويل الرقمي والتقليدي.

تتيح منصة "VALR" لمحبّي العملات المشفرة في جنوب إفريقيا إمكانية شراء وبيع وتخزين الأصول الرقمية، كما تعمل المنصة كجسرٍ يربُط بين النظام المالي التقليدي وعالم العملات المشفرة المتنامي.

وتعليقاً في هذا الصدد، أعربت "Lineshree Moodley"، المديرة العامة لـ "Visa" في جنوب أفريقيا، عن حماسها بشأن هذا الشراكة، قائلةً: "ستُمكننا هذا الشراكة من العمل سويةً على توفير حلولٍ دفعٍ جديدة، بما في ذلك البطاقات المصرفية التي ستتيح لمستخدمي منصة "VALR" إمكانية استخدام شبكة "VISA" لاستقبال وإرسال المدفوعات عالمياً."

ومن جانبه صرح "Farzam Ehsani"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ "VALR" بأن التعاون مع اسم عالمي معروف مثل "Visa" هو خُطوة مُهمة بالنسبة للشركة، حيث أن الخبرة الواسعة لـ "Visa" ونطاقها العالمي يجعل منها الشريك المثالي لإيصال الخدمات والحلول الرائدة للمستخدمين في المنطقة.

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وفي سياقٍ مُشايه، في أوائل أكتوبر، سلَّط نائب رئيس فيزا ورئيس الابتكار والتصميم، أكشاي شوبرا، الضوء على الدور الذي أدَّته بطاقات فيزا كجسرٍ بين العملات الورقية والعملات المشفرة في السنوات الأخيرة، مُشيراً إلى أن "فيزا" تعاونت مع 75 من أكبر بورصات العملات المشفرة في عام 2021 في سبيل مواجهة العقبات التي تقف في طريق الدمج بين عالمي التمويل.

وإضافةً إلى ذلك، أعلنت فيزا في 2 أكتوبر عن مبادرةٍ جديدةٍ للذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليون دولار للاستثمار في الشركات التي تركز على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته المتعلقة بالتجارة والمدفوعات.