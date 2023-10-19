DFINITY تشترك مع شركة للفواتير في دبي لتعزيز النظام البيئي لشبكة كمبيوتر الإنترنت

تام شمس - الخميس 19 أكتوبر 2023 11:19 صباحاً - أعلنت شركة الأبحاث والتطوير غير الربحية "ديفينيتي فاونديشن" (DFINITY Foundation)، والتي تتخذ من دبي مقرَاً لها، يوم 19 أكتوبر عن شراكة مع منصة تمويل الفواتير التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، "إنفويسميت" (InvoiceMate)، للمساهمة في نمو النظام البيئي لشبكة كمبيوتر الإنترنت (Internet Computer).

بموجب الصفقة، ستدعم (DFINITY) انتقال منصة (InvoiceMate) من مزود إطار عمل تقنية دفتر الأستاذ الموزع (Hyperledger Fabric) إلى شبكة كمبيوتر الإنترنت، وفقاً للبيان الصحفي الذي شاركته مع كوينتيليغراف عربي.

ستكون منصة (InvoiceMate) مستشاراً ومرشداً لمشروعات البلوكتشين الأخرى في الشبكة عبر عقدها ورشات العمل. كما ستعمل "ميتا سول" (MateSol)، ذراع التكنولوجيا في (InvoiceMate)، أيضاً بصفة متجر مطور لدعم المشروعات التي ترغب في دمج شبكة بلوكتشين كمبيوتر الإنترنت في عملياتها.

ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنصة (InvoiceMate)، محمد سلمان أنجوم، في بيان: "لقد بنت (InvoiceMate) سمعتَها على الثقة والكفاءة، وهذا ما نبحث عنه في شبكة البلوكتشين. تتيح لنا [شبكة] كمبيوتر الإنترنت استخدام قوة الفواتير لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الائتمان ولكن بطريقة لامركزية ومقاومة للعبث وقابلة للتطوير."

تأتي أحدث شراكة بين (DFINITY) و(InvoiceMate) في الوقت الذي توسِّع فيه شبكة كمبيوتر الإنترنت بصمتها في منطقة الشرق الأوسط عبر نظام (ICP.HUB GCC)، حيث يتكون المجتمع من مطوري الويب 3 ورجال الأعمال الذين يهدفون إلى تعزيز الوجود المحلي لشبكة كمبيوتر الإنترنت.

ومن جهته قال المؤسس المشارك لنظام (ICP.HUB GCC)، سعيد عريقات: "منذ إنشاء نظام (ICP.HUB GCC)، كنا نبني الأساس للمشروعات للانتقال إلى النظام البيئي لشبكة كمبيوتر الإنترنت، ونرى اهتماماً كبيراً من النظام البيئي المحلي للبناء. تعد منصَّة (InvoiceMate) مثالاً مثالياً على مشروع ناضج مطوَّر في دبي ينتقل إلى النظام البيئي لشبكة كمبيوتر الإنترنت."

كما توجد محاور مماثلة في مناطق أخرى، بما في ذلك الهند وأمريكا الشمالية وأفريقيا وسنغافورة.

والجدير بالذكر أنَّ شبكة كمبيوتر الإنترنت مجموعةٌ من البروتوكولات التي تسمح لمراكز البيانات العالمية المستقلة بالتعاون وتقديم بديل لامركزي لمزودي خدمات الإنترنت السحابية المركزية الحالية. كما أنَّ الشبكة تستخدم توكن (ICP) كعملة مشفرة أصلية، وقد أعلنت مؤخَّراً عن توقيع صفقة مع شركة البلوكتشين (NvirWorld) لإطلاق منصة إطلاق ألعاب الويب 3.

يلبي نظام إدارة الفواتير القائم على البلوكتشين والذكاء الاصطناعي من (InvoiceMate) احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمقرضين. أمَّا (DFINITY Foundation) فهي مؤسَّسة للعلوم والتكنولوجيا ومساهم رئيس في شبكة بلوكتشين كمبيوتر الإنترنت (Internet Computer). علماً بأنَّه في الآونة الأخيرة، أعلنت المؤسسة عن منحة بقيمة 5 ملايين دولار لدعم المشروعات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي على الشبكة.

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره