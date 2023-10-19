مستقبل المنظمات المستقلة اللامركزية محدود بسبب غياب الإطار التنظيمي: ورقة البنك المركزي الأوروبي

تام شمس - الخميس 19 أكتوبر 2023 12:48 مساءً - تشير ورقة البنك المركزي الأوروبي إلى أنَّ المنظمات المستقلة اللامركزية تحتاج إلى إطار تنظيمي شامل إذا أرادت أن تترك أثراً إيجابياً في مستقبل القطاع المالي.

كما أنَّ الورقة المُعنونة "مستقبل المنظمات المستقلة اللامركزية في التمويل - في حاجة إلى وضع قانوني"، من تأليف إلين ناودتس، خبيرة مدفوعات البنية التحتية للسوق في البنك المركزي الأوروبي، سلَّطت الضوء على كيفية تجاوز التكنولوجيا للتنظيم فيما يتعلَّق بالمنظمات المستقلة اللامركزية— ما كان له تأثيرٌ سلبي على السلامة والنمو المستدام للنظام البيئي.

النمو الهائل للنظام البيئي للمنظمات المستقلة اللامركزية وسط ظروف تنظيمية غير مؤكدة. المصدر: ecb.europa.eu

نظراً لأن المنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) تغمر السوق بعروض فريدة من نوعها، فإنَّ فرض "إطار تسجيل صُمِّم لعصر القلم والورق" يُخفق في معالجة الالتزامات المختلفة التي تقدمها للمستثمرين.

وقد خلصت الورقة إلى أنَّه "إلى أن يتمَّ تنظيم المنظمات المستقلة اللامركزية بشكل كافٍ على مستوى العالم، بمعنى أن التحديات المذكورة أعلاه قد حُلَّت بحيث لا تمثِّل ولن تمثِّل في المستقبل تهديداً خطيراً للاستقرار المالي، وأنَّ أنظمة المدفوعات والأوراق المالية تعمل بسلاسة ويحصل المستهلكون على الحماية بشكل صحيح، فإنَّ مكان المنظمات المستقلة اللامركزية في القطاع المالي في المستقبل سيظل بالضرورة محدوداً".

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بالتزامن مع الدعوات لإنشاء إطار تنظيمي، قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، فابيو بانيتا، مؤخراً إنَّ اليورو الرقمي يمكن أن "يضع أوروبا في طليعة الاقتصادات المتقدمة".

كما أيَّد بانيتا المقترحات التشريعية للمفوضية الأوروبية بشأن اليورو الرقمي، مشيراً إلى أنَّه سيضمن للأوروبيين دائماً الوصول إلىَ خيار الدفع العام، سواء كان نقدياً أو رقمياً، حتى مع انتشار "حلول الحلقة المغلقة بشكل متزايد" في خدمات الدفع الخاصة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره