منصة CryptoQuant: القيمة السوقية للبيتكوين يمكن أن ترتفع 5 أضعاف إذا تمت الموافقة على ETF البيتكوين

شهدت البيتكوين ارتفاع مؤقت إلى حوالي 30,000 دولار بسبب الاشاعات والمعلومات الغير مؤكدة بشأن الموافقة على ETF البيتكوين، قبل أن تعود وتستقر عند 28,000 دولار.

ولكن الموافقة الفعلية قد تزيد من قيمة سوق العملات المشفرة بما يقارب تريليون دولار، حسب آخر تقرير من منصة “CryptoQuant”.

التوجه المؤسساتي الجديد نحو البيتكوين يظهر من خلال تقديم المؤسسات المالية وسائل للاستثمار في البيتكوين عن طريق صناديق الاستثمار المتداولة (ETF).

إمكانية ارتفاع القيمة السوقية للبيتكوين:

قدمت شركات عديدة مثل BlackRock وBitwise وVanEck وFidelity وValkyrie طلبات لإطلاق صناديق ETF البيتكوين، ومن المتوقع أن تحصل هذه الشركات على الموافقات في وقت مبكر من مارس 2024.

في حالة الموافقة، قد تشهد البيتكوين تدفقات تقدر بـ 155 مليار دولار.

حسب تقرير CryptoQuant، قد يزيد هذا التدفق من القيمة السوقية للبيتكوين بما يتراوح بين 450 و900 مليار دولار.

تتوقع CryptoQuant تدفق ما يقرب من 155 مليار دولار إلى سوق البيتكوين عقب الموافقة على هذه الصناديق، مما سيمثل نحو ثلث قيمتها السوقية الحالية.

تدفقات رأس المال المنتظرة من صناديق الاستثمار المتداولة قد تتجاوز ما تم تحقيقه في Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) في الدورة السابقة.

تسببت الاشاعات والتقارير المضللة بشأن الموافقة على صناديق BlackRock في إثارة السوق، لكن المعنويات لا تزال مرتفعة بالرغم من تأكيد عدم صحة الخبر.

تظل التوقعات إيجابية، كما يظهر من خلال التقليل المستمر من الخصم على GBTC، وهو ما يحفز التفاؤل مع اقتراب الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة الأمريكية.

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