كوين بيس تختار أيرلندا مركزاً للعملات المشفرة في أوروبا

تام شمس - الخميس 19 أكتوبر 2023 02:22 مساءً - تعمل بورصة العملات المشفرة "كوين بيس" (Coinbase)، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، على تعزيز وجودها في أوروبا، حيث أعلنت رسمياً أنَّ أيرلندا هي مركزها الرئيس المختار للعملات المشفرة في أوروبا.

وقد اختارت كوين بيس أيرلندا موقعاً لكيانها في الاتحاد الأوروبي للامتثال للإطار التنظيمي الرئيس للعملات المشفرة في أوروبا، والمعروف باسم الأسواق في تنظيم الأصول المشفرة (MiCA)، حسبما أعلنت الشركة لكوينتيليغراف في 19 أكتوبر.

أفادت الشركة في الإعلان بأنَّه مع قانون (MiCA)، الذي من المتوقع أن يُطبَّق في أواخر عام 2024، يمكن أن تخدم كوين بيس أحدَ أكبر الاقتصادات في العالم؛ 450 مليون شخص عبر 27 دولة، في إطار تنظيمي واحد ومع مشرف وطني واحد.

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حالياً، تمتلك كوين بيس ترخيصاً لمؤسسة النقود الإلكترونية وتسجيلَ مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) في أيرلندا، إلى جانب ترخيص للعملات المشفرة في ألمانيا وعدد من التسجيلات الوطنية في الدول الأعضاء الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه قال دانيال سيفرت، نائب الرئيس والعضو المنتدب الإقليمي لشركة كوين بيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (Coinbase EMEA): "يسعدنا اختيار أيرلندا لتكون مركزنا للأسواق في الأصول المشفرة. إذ تتمتع أيرلندا ببيئة سياسية داعمة لشركات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى هيئة تنظيمية تحظى باحترام عالمي"، مضيفاً أنَّ:

"أيرلندا ولايةٌ قضائية رائدة في هذا المجال، ونحن نتطلع إلى العمل مع المنظمين في أيرلندا وألمانيا والدول الأخرى لكي تحقق هذه الصناعة أقصى إمكاناتها مع تطبيق قانون الأسواق في الأصول المشفرة."

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تجدر الإشارة إلى أنَّ هذه القصة آخذةٌ في التطور، وسنضيف المزيدَ من المعلومات بمجرَّد توافُرِها.

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره