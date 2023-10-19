الهيئة التنظيمية في كوريا الجنوبية تحدد خطوات لتعزيز تشريعات الأصول الرقمية

تام شمس - الخميس 19 أكتوبر 2023 02:22 مساءً - تُعِدُّ دائرةُ الرقابة المالية في كوريا الجنوبية لوائحَ تنظيمية لتكملة قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية الذي أُقرَّ في وقت سابق من عام 2023، وفقاً للتقارير المحلية. إذ قال رئيس دائرة الرقابة المالية (FSS) إنَّ اللوائح الجديدة يجب أن تكون جاهزة بحلول يناير قبل دخول القانون حيِّزَ التنفيذ.

أجرت لجنة الشؤون السياسية في الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية تدقيقاً لدائرة الرقابة المالية في 17 أكتوبر، حيث ردَّ رئيس الدائرة، لي بوك هيون، على الانتقادات بأنَّ الكوريين الجنوبيين يخسرون المال على "عملات البرغر" المشفَّرة، وهي العامية الكورية للعملات المشفَّرة الصادرة من الخارج ويجري تداولها في كوريا الجنوبية.

وفقاً للتغطية الصحفية الكورية الجنوبية للتدقيق، ستضع هيئة الرقابة المالية معايير لإجراءات الإدراج والضوابط الداخلية وإصدار الأصول الافتراضية وتوزيعها، بالإضافة إلى "نظام الإشراف والتفتيش على سوق الأصول الافتراضية". كما قال لي إنَّ اللوائح القادمة تجري مناقشتها مع رابطة تبادل الأصول الرقمية (DAXA)، والتي تتكون من بورصات العملات المشفرة المحلية "أب بت" (Upbit) و"بيتهامب" (Bithumb) و"كوين وان" (Coinone) و"كوربت" (Korbit) و"غوباكس" (Gopax).

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إضافةً إلى ذلك، قال لي إنَّ التشريع الذي أُقرَّ في يونيو يفتقر إلى التفاصيل التنظيمية، حيث حدَّد القانون المسؤوليةَ الجنائية عن الانتهاكات، لكنَّه، وفقاً لي، لم يمنح وكالتَه سلطةً كافية. كما أضاف لي: "إذا كان ثمَّة حقاً فعلٌ يرقى إلى التلاعب بحجم التوزيع عبر التحصيص أو الإفصاح غير العادل، فسنتشاور مع رابطة تبادل الأصول الرقمية"، واستطرد قائلاً:

"ثمَّة أنظمة ذات صلة معمول بها في قطاع الأوراق المالية لعمليات الفحص المختلفة المتعلقة بسوق الإصدار، ولكن لا توجد أنظمة ذات صلة معمول بها في رابطة تبادل الأصول الرقمية أو البورصات الفردية."

ومن جهة أخرى، أعلنت سلطات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية عن خطط لإنشاء وحدة مشتركة للتحقيق في جرائم الأصول الافتراضية تسمى "مركز التحقيق المشترك لجرائم العملات المشفرة"؛ مشيرةً إلى أنَّه سيكون لديها 30 موظفاً من وكالات حكومية أخرى، بما فيها هيئة الخدمات المالية ودائرة الضرائب الوطنية ودائرة الجمارك الكورية وغيرها.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره