دمج الأصول المالية الرقمية بالعملات المشفرة: خطوة جديدة نحو تحقيق التحول المالي في روسيا

تام شمس - الخميس 19 أكتوبر 2023 02:22 مساءً - مع تنامي التبنّي العالمي للعملات والأصول المُشفرة، أعلنت وزارة المالية الروسية أنها تدرس بحذر الإمكانات التحويلية لدمج الأصول المالية الرقمية التقليدية (DFAs) مع سوق العملات المشفرة الديناميكي.

في خطابٍ أُلقي مؤخراً في مؤتمر التكنولوجيا المالية الخاص بصحيفة فيدوموستي، سلّط إيفان تشيبيسكوف، مدير السياسة المالية في وزارة المالية، الضوء على التطورات الحاصلة في قطاع الأصول المالية الرقمية التقليدية (DFA) في روسيا، قائلاً:

"لا يُمكننا القول بأن سوق الأصول المالية الرقمية (DFA) قد جذب كمية الاستثمارات التي كنا نتوقعها. ولكننا نؤمن بأن دمج الأصول المُشفرة بهذا القطاع (DFA) سيُجلب لنا المزيد من الاستثمارات، والتي سنتمكن فيما بعد من الاستفادة منها في دعم اقتصادنا"

في حين أن وزارة المالية الروسية قد اتبعت سابقاً نهجاّ حذراً أثناء التعامل مع العملات المُشفرة، وغالبا ما كانت تًسلط الضوء على طبيعتها المتقلبة وعالية المخاطر، إلا أنه من المستحيل تجاهل نُفوذها المتزايد في الساحة المالية العالمية.

ولذلك، قام "تشيبيسكوف" بالمقارنة بين نوعي الأصول، مُشيراً إلى عدم دعم الوزارة لاستخدام العملات المُشفرة، ومؤكداً على أنه وفق معايير الإطار التنظيمي الروسي، يُمكن اعتبار (DFAs) بديلاً مستقراً للعملات المُشفرة التي لا يمكن التنبؤ بحركتها، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس" في 18 أكتوبر.

روسيا والعملات الرقمية المركزية (CBDC):

تم إطلاق مبادرة العملة الرقمية الرسمية لروسيا (CBDC) للمرة الأولى في عام 2020، واعتباراً من 1 أغسطس 2023، تم اعتبارها رسمياً الشكل الثالث للعملة الوطنية، وسيتولى البنك المركزي الإشراف عليها.

في أوائل أغسطس، أعلن رومان لاتيبوف، النائب الأول لرئيس وزارة النقل وتطوير البنية التحتية للطرق، عن استعداد مترو موسكو لدخول البرنامج التجريبي الذي وضعته الجهات التنظيمية للروبل الرقمي، واختبار مدى فعالية الأصل الرقمي الجديد، من خلال استكشاف مجموعةِ تركيزٍ مُختارة لإمكانات الأصل الجديد ضمن سيناريوهات محددة.

ووفقاً للتقرير الذي نُشر على موقع بنك روسيا الرسمي، فقد شارك أيضاً حوالي 600 مواطن و30 منفذ بيع بالتجزئة، في البرنامج التجريبي.

وفي الحادي عشر من أغسطس، أعلن بنك روسيا المركزي عن سعيه لتحسين الإجراءات المُتخذة لحساب مؤشر السيولة قصيرة الأجل، واعتبار الروبل الرقمي على أنه أصل عالي السيولة.

أما في منتصف سبتمبر، فقد أشارت لجنة مجلس الدوما إلى تأييدها المبدئي لخطة دمج الروبل الرقمي القادم في النظام الضريبي. وذلك بعد نجاح عمليات التحويل التجريبية التي أجرتها البنوك، في أواخر أغسطس.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط، فمن المتوقع أن يتم طرح الروبل الرقمي لعامة الشعب بحلول أوائل عام 2025.

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