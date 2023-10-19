كوين بيس تختار أيرلندا كمركز تشغيلي لها تزامنا مع تعرضها للهجوم من هيئة SEC الأمريكية

قررت شركة “كوين بيس” لتداول العملات المشفرة تحديد أيرلندا كمركز رئيسي لعملياتها وتنظيمها في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تأتي كاستجابة لتنظيم سوق الأصول المشفرة في الاتحاد الاوروبي (MiCA).

تعمل “كوين بيس” على توسيع نطاق عملياتها منذ دخولها السوق الأيرلندي في 2018، حيث قدمت طلبا للحصول على ترخيص (MiCA) بهدف تسهيل تقديم خدماتها في باقي دول الاتحاد الأوروبي، دعما لتوسيع نفوذها وتحقيق نمو أكبر في مجال العملات المشفرة.

“كوين بيس” تستعد للحصول على ترخيص بموجب تنظيم MiCA في أيرلندا، حيث تعتبر “كوين بيس” دولة ايرلندا مركزا استراتيجيا لتوسيع نشاطها في الاتحاد الأوروبي، وفقا لتقرير “CNBC”.

تستعد الشركة لزيادة تواجدها من خلال التقدم للحصول على ترخيص من البنك المركزي الأيرلندي بموجب القوانين الجديدة المتعلقة بالأصول المشفرة، بحلول ديسمبر 2024.

صرحت “نانا موروجيسان” نائبة الرئيس للشؤون الدولية في “كوين بيس”، إن الشركة تستعد لتطبيق التنظيم الجديد فور تبنيه.

تعتزم “كوين بيس” أيضا تحديد ألمانيا كمركز رئيسي لجذب المواهب وتوسيع نطاق منتجاتها وخدماتها في القارة الأوروبية، ضمن استراتيجيتها لتحقيق نفوذ أكبر في الأسواق الدولية.

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