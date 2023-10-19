بينانس الأمريكية تعلق عمليات السحب بالدولار: التفاصيل هنا

أجرت منصة بينانس الأمريكية (Binance US)، المتخصصة في تداول العملات المشفرة والتابعة لشركة بينانس العالمية، تحديثات في سياساتها المتعلقة بسحب الأموال بالدولار الأمريكي.

تم الإعلان عن هذا التحديث يوم الثلاثاء الماضي.

جدير بالذكر أن منصة بينانس الأمريكية تُدار بواسطة شركة “BAM Trading Services Inc” وهي شركة فرعية تابعة لبينانس العالمية.

منصة بينانس الأمريكية (Binance US)، التي تُعتبر من بين الرواد في مجال العملات المشفرة وتتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أوضحت أن المستخدمين سيكون بإمكانهم الوصول إلى رصيدهم بالدولار الأمريكي من خلال محافظ BAM المقيمة بالدولار الأمريكي.

كما أكدت المنصة أن المستخدمين الراغبين في سحب رصيدهم بالدولار، يمكنهم تحويلها إلى عملات مستقرة أو أصول رقمية أخرى قابلة للسحب.

في وقت سابق من شهر يونيو، تم تعليق عمليات الإيداع بالدولار في منصة بينانس الأمريكية، إثر قرار قضائي صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتجميد أصول المنصة.

وقد حذرت المنصة في ذلك الوقت من أن بنوكها الشريكة تعتزم تعليق قنوات السحب بالدولار الأمريكي مؤقتا.

في 17 يوليو، أعلنت بينانس الأمريكية عودة عمليات السحب بالدولار الأمريكي، مستمرة في توجيه نصائح للمستخدمين حول تحويل أرصدتهم بالدولار الأمريكي إلى عملات مستقرة لتسهيل عملية التداول.

الإجراء الأخير يأتي كرد فعل على السياق القضائي، حيث رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى ضد بينانس والرئيس التنفيذي للشركة، وتتضمن التهم مزاعم بتشغيل منصات تداول ووسطاء ووكالات مقاصة غير مسجلة، مما يضع المنصة في موقف قانوني حرج.

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