شركة Fidelity تحدث طلبها الخاص بصندوق ETF البيتكوين

أعلنت شركة “Fidelity”، عملاقة في الخدمات المالية، عن تقديم نسخة محدثة من طلبها الخاص بصندوق “Wise Origin Bitcoin Trust” إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

الهدف من هذا التحديث هو الاستجابة لمتطلبات ومخاوف الهيئة التنظيمية، بهدف زيادة فرص الموافقة على الصندوق.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “Fidelity” ليست الشركة الوحيدة التي قامت بمحاولات لتحقيق التقدم في هذا المجال، حيث قامت شركات أخرى مثل “Invesco” و”Ark Invest” بإعادة تقديم طلباتها في وقت سابق هذا الشهر، وذلك في محاولة لمعالجة وتسوية المخاوف التنظيمية المختلفة التي أثيرت.

ركزت التعديلات والتحديثات المقدمة على عدة مجالات، بما في ذلك ترتيبات الحفظ ومعالجة الأمور الصعبة والأساليب المتبعة في تعدين العملات المشفرة واستهلاك الطاقة.

حتى الآن، ظلت هيئة الأوراق المالية والبورصات متحفظة ومترددة في الموافقة على صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة، رغم الموافقة على صناديق تحتفظ بعقود بيتكوين المستقبلية في عام 2021.

تشير الهيئة باستمرار إلى مخاطر الاحتيال والتلاعب بالسوق، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بحماية المستثمرين والحفظ.

مع تواصل هذه التطورات، يظل المحللون والمستثمرون في ترقب مستمر لقرارات الهيئة، حيث يتوقع البعض أن تصدر الهيئة قرارات بشأن واحد أو أكثر من الصناديق في الربع الأول من العام المقبل، وهو ما يجعل الأمور تبدو مبشرة بالنسبة لمستقبل صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة.

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