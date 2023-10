شبكة "أبتوس" تستأنفُ عملياتها بعد انقطاعٍ دام 5 ساعات و"أثّر" على إجراء المعاملات

تام شمس - الخميس 19 أكتوبر 2023 05:26 مساءً - عادت شبكة البلوكتشين "أبتوس"، التي تنتمي للطبقة الأولى، إلى العمل بعد انقطاعٍ دام خمس ساعات و"أثّر" على إجراء المعاملات.

ووفقاً لمُتعقب الشبكة "AptoScan"، توقفت المعاملات على شبكة البلوكتشين القائمة على اللغة "Move" بتاريخ 18 أكتوبر، الساعة 11:11 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق، وعند الكتلة ذات المُعرّف "104621314".

توضح لقطة الشاشة انقطاع شبكة "أبتوس" عن العمل . المصدر: AptoScan

أكدت شركة "أبتوس" حصول الانقطاع من خلال منشورٍ لها على منصة X (تويتر سابقًا)، حيث قالت:

في ذلك الوقت، أضاف الفريق أن "المعاملات على الشبكة قد تأثرت" وأنه "يعملُ بجد" لحل المشكلة.

وبعد ذلك، أدى الانقطاع إلى قيام بورصتي العملات المشفرة ​ "Upbit"​​ و"OKX" ​بتنبيه المستخدمين حول صيانة الشبكة، وتسليط الضوء على توقف عمليات إيداع وسحب عملة (APT) مؤقتا.

قبل توقّف الشبكة عن العمل، كانت "أبتوس لابس" قد

