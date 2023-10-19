شبكة "أبتوس" تستأنفُ عملياتها بعد انقطاعٍ دام 5 ساعات و"أثّر" على إجراء المعاملات

تام شمس - الخميس 19 أكتوبر 2023 05:26 مساءً - عادت شبكة البلوكتشين "أبتوس"، التي تنتمي للطبقة الأولى، إلى العمل بعد انقطاعٍ دام خمس ساعات و"أثّر" على إجراء المعاملات.

ووفقاً لمُتعقب الشبكة "AptoScan"، توقفت المعاملات على شبكة البلوكتشين القائمة على اللغة "Move" بتاريخ 18 أكتوبر، الساعة 11:11 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق، وعند الكتلة ذات المُعرّف "104621314".

توضح لقطة الشاشة انقطاع شبكة "أبتوس" عن العمل . المصدر: AptoScan

أكدت شركة "أبتوس" حصول الانقطاع من خلال منشورٍ لها على منصة X (تويتر سابقًا)، حيث قالت:

حماسكم الكبير تجاهنا تسبّب بانقطاع الطاقة!

في ذلك الوقت، أضاف الفريق أن "المعاملات على الشبكة قد تأثرت" وأنه "يعملُ بجد" لحل المشكلة.

وبعد ذلك، أدى الانقطاع إلى قيام بورصتي العملات المشفرة ​ "Upbit"​​ و"OKX" ​بتنبيه المستخدمين حول صيانة الشبكة، وتسليط الضوء على توقف عمليات إيداع وسحب عملة (APT) مؤقتا.

قبل توقّف الشبكة عن العمل، كانت "أبتوس لابس" قد

1/ Happy 1st birthday @Aptos_Network! It's been a year since Aptos Mainnet burst onto the scene, so buckle up as we look back at a year of milestones, breakthroughs and relentless innovation at Aptos Labs and across the entire Aptos ecosystem. 🧵👇#AptosOne pic.twitter.com/zWLdXIWtCy — Aptos Labs (@AptosLabs) October 18, 2023

تهنئةٍ تقول: "لقد مر عام منذ دخول أبتوس ماين نت إلى الساحة"، حيث أُطلقت منصة "أبتوس" المدعومة برأس مالٍ استثماري، والتي طورها مُوظفو ميتا السابقين الذين عملوا على شبكة البلوكتشين "ديم" التابعة لفيسبوك، في 17 أكتوبر 2022.

تجدر الإشارة إلى أن "أبتوس" ليست الشبكة الوحيدة التي تعرضت للانقطاع في الآونة الأخيرة.

ففي 19 أكتوبر،

After review, Theta devs determined that a recent node upgrade created an edge case bug that caused blocks on Main Chain to stop producing for several hours. (Subchains were unaffected during this time and produced blocks normally). A fix has been implemented and the chain is… https://t.co/x9hknzkJFy — Theta Network (@Theta_Network) October 18, 2023

"شبكة ثيتا" أن الترقية الأخيرة للعُقد تسببت بحدوث خطأ، مما أوقف شبكة البلوكتشين الرئيسية عن العمل لعدة ساعات. وبعدها، أضاف الفريق أنه تمكّن من إصلاح العطل، وأن الشبكة عادت للعمل بشكلٍ طبيعي.

وفي سياقٍ مُشابه، في سبتمبر، عانت شبكة "كوين بيس" التي تنتمي للطبقة الثانية من أول انقطاع كبيرٍ لها منذ إطلاقها الشهر الماضي.

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