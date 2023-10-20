فوز كبير لشركة الريبل أمام هيئة SEC: اسقاط هيئة SEC للتهم الموجهة ضد مسؤولي شركة الريبل

شهدت شركة الريبل الشركة الأمريكية المتخصصة في تقنيات الدفع باستخدام البلوكشين، نصرا هاما في القضية القضائية المتعلقة بعملة XRP الرقمية.

قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إسقاط التهم التي كانت موجهة ضد الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، “براد غارلينغهاوس”، ” والمؤسس “كريس لارسن”.

في إعلان صادر عن الشركة، أكدت شركة الريبل أن القرار جاء بتصويت من هيئة الأوراق المالية والبورصات، والذي أيد رفض التهم بدون أي تحيز.

تعتبر الريبل هذه الخطوة نجاح ملحوظ، وقد سبق وأن حققت نجاح آخر في يوليو الماضي عندما قضت المحكمة بأن مبيعات عملة XRP في الأسواق الثانوية لا تعتبر عقود استثمارية.

أعرب المدراء التنفيذيون في شركة الريبل عن رضاهم الشديد لهذا القرار، معتبرينه استسلام من الهيئة الحكومية، وأكدوا على استمرارهم في الدفاع عن حقوق الشركة والنضال من أجل الحصول على وضوح تنظيمي أكبر في الولايات المتحدة الأمريكية.

في السياق ذاته، شهد هذا العام خسائر متكررة لهيئة الأوراق المالية والبورصات في قضايا تنظيم العملات المشفرة، حيث خسرت الهيئة قضيتها أيضا ضد شركة “Grayscale Investments”، وهي شركة استثمارية تدير أموال مستثمرة في العملات المشفرة، مما يطرح تساؤلات حول موقف الهيئة التنظيمية من تنظيم العملات المشفرة المختلفة مستقبلا.

اقرأ أيضا:

العملات المشفرة ودورها في تمويل المقاومة الفلسطينية

شركة Fidelity تحدث طلبها الخاص بصندوق ETF البيتكوين