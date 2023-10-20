شركات الكريبتو Gemini وGenesis وDCG يواجهون دعوى قضائية بقيمة مليار دولار!

تواجه شركات الكريبتو “Gemini” و”Genesis” و”DCG” دعوى قضائية بقيمة مليار دولار من المدعية العامة في نيويورك، “ليتيتيا جيمس”.

تركز الدعوى القضائية على خدمة “Gemini Earn”، وهي خدمة تقدم عائدات استثمارية عالية ولكنها محط للجدل بسبب الادعاءات بأن المعلومات المقدمة كانت مضللة وأسفرت عن خسائر كبيرة للمستثمرين.

تأتي القضية بعد شراكة بين “Genesis” و”Gemini”، حيث تم توفير فرص لاقتراض الأموال والعملات المشفرة بفائدة تصل إلى 8٪، ولكن تحليل المخاطر كشفت عن مخاطر هائلة لم تتم مشاركتها وإخبارها لجمهور المستثمرين.

من بين المشاكل المثارة، القلق بشأن دور شركة “Alameda Research” والمحاكمة الجنائية المتعلقة بـ “سام بانكمان فريد”.

كما يزعم أن “Gemini” لم تقم بإفصاح كافي حول تقييم الائتمان لشركة “Genesis” والمخاطر المتعلقة بـ “Gemini Earn”.

الدعوى المقدمة من المدعية العامة “جيمس” والتي تعتبر واحدة من أكثر الهيئات التنظيمية صرامة في مجال العملات المشفرة، تسعى للحصول على تعويضات وفرض عقوبات، وكذلك منع الشركات المعنية من المشاركة في أنشطة متعلقة بالأوراق المالية والسلع في ولاية نيويورك.

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