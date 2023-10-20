قواعد الإبلاغ الضريبي عن العملات المشفرة لدائرة الإيرادات الداخلية تمثِّل تهديداً للصناعة: الرئيس القانوني لشركة كوين بيس

تام شمس - الجمعة 20 أكتوبر 2023 12:49 مساءً - دعا بول سينغ غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في بورصة العملات المشفرة "كوين بيس" (Coinbase)، مجتمعَ العملات المشفرة إلى الانضمام إلى الحركة ضد لوائح الإبلاغ الضريبي المقترحة من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن العملات المشفرة. فقد حثَّ غريوال المجتمعَ على معارضة اللوائح المقترحة لأنَّها يمكن أن تمثِّل سابقةً خطيرة للمراقبة.

لجأ غريوال إلى منصة "X" (تويتر سابقاً) لمعالجة المخاوف المرتبطة بقواعد الإبلاغ الضريبي المقترحة للعملات المشفرة، وادَّعى أنَّ اللوائح المقترحة تتجاوز تفويض الكونغرس لوضع قواعد الإبلاغ الضريبي. كما أضاف أنَّه إذا أصبحت اللوائح المقترحة قانوناً، فإنَّها ستضع "الأصول الرقمية في وضع غير مواتٍ وتهدد بإلحاق الضرر بصناعة ناشئة تبدأ للتو.“

الجدير بالذكر أنَّ دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) أصدرت مسوَّدة لوائح مقترحة للإبلاغ عن ضريبة العملات المشفرة في 25 أغسطس. بموجب القواعد المقترحة، سيُطلب من وسطاء العملات المشفرة استخدام نموذج جديد للإبلاغ لتبسيط الإيداع الضريبي وخفض الغش الضريبي. علماً بأنَّ اللوائح المقترحة تشمل البورصات المركزية وبعض البورصات اللامركزية، ومعالجي الدفع بالعملات المشفرة، إلى جانب بعض المَحافظ عبر الإنترنت كوسطاء للعملات المشفرة.

ادَّعت وزارة الخزانة أنَّ النموذج الجديد سيبسِّط عمليةَ تقديم الإقرارات الضريبية لأنَّه سيساعد دافعي الضرائب على تحديد ما إذا كانوا مدينين بالضرائب بدلاً من الاضطرار إلى إجراء حسابات معقَّدة أو الدفع مقابل خدمات إعداد ضريبة الأصول الرقمية لتقديم إقراراتهم الضريبية. في حالة الموافقة، سيدخل النظام الضريبي الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2026، وسيُطلب من الوسطاء البدءُ في الإبلاغ عن معاملات 2025 في يناير 2026 عبر النموذج (1099-DA). ومع ذلك، حثَّ العديدُ من المشرِّعين الأمريكيين مصلحةَ الضرائب على تنفيذ متطلبات الإبلاغ الضريبي عن العملات المشفَّرة قبل عام 2026.

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إلى جانب ذلك، ادَّعت وزارة الخزانة أنَّ قواعد الإبلاغ الضريبي عن العملات المشفرة ستج عل الأصول الرقمية تتماشى مع التقارير المالية التقليدية، لكنَّ المسؤول القانوني في كوين بيس يصرُّ على أنَّ هذا ليس هو الحال. فقد أشار غريوال في منشوره على منصة "X" إلى أنَّ القواعد المقترحة ستمثِّل "سابقة خطيرة لمراقبة الأنشطة المالية اليومية للمستهلكين عبر المطالبة بالإبلاغ عن كل معاملة من معاملات الأصول الرقمية تقريباً - حتى شراء فنجان من القهوة".

كما أشار كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيس إلى أنَّ اللوائح المقترحة ستتطلَّب جمعَ كميةٍ كبيرةٍ من بيانات المستخدم التي لا تحمل "غرضاً عاماً مشروعاً". إضافةً إلى ذلك، أفاد غريوال بأنَّ جمعَ البيانات من شأنه أن يثقل كاهل الشركات الناشئة في مجال الويب 3 بمتطلبات مُكلفة في حين أنَّه يوفِّر "لدائرة الإيرادات الداخلية بيانات أكثر مما يمكنها استيعابها وتحليلها".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره