مكتب مراقب العملة الأمريكي يستضيف مناقشة حول ترميز الأصول في العالم الحقيقي

تام شمس - الجمعة 20 أكتوبر 2023 12:49 مساءً - سيستضيف مكتب مراقب العملة في الولايات المتحدة، وهو مكتب مستقل تابع لوزارة الخزانة الأمريكية يشرف على البنوك التجارية الوطنية في البلاد، ندوةً حول الترميز في فبراير 2024.

من المقرَّر أن تتضمَّن الندوة القادمة حواراً عاماً حول الإمكانات التحويلية لتحويل الأصول والالتزامات المالية في العالم الحقيقي إلى توكنات. كما سيركِّز الحدث بشكل خاص على إرساء الأساس لـ "الابتكار المسؤول". في بيان صحفي، يسلِّط المراقب المالي بالإنابة، مايكل هسو، الضوءَ على الفجوة الناشئة بين العملات المشفرة وترميز الأصول والالتزامات المالية في العالم الحقيقي:

"ما تزال العملات المشفرة مدفوعة بالوعد بتحقيق مكاسب مضاربة، وما تزال تتميز بعمليات الاحتيال والاستغلال والاختراق المتفشية، وتكافح من أجل الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال. على النقيض من ذلك، فإنَّ الترميز مدفوع بحل مشكلات التسوية في العالم الحقيقي، ويمكن تطويره بسهولة بطريقة آمنة وسليمة ومتوافقة تماماً مع قواعد مكافحة غسل الأموال".

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من المقرَّر أن تتضمَّن الندوة ملاحظات رئيسة من هيون سونغ شين، المستشار الاقتصادي ورئيس قسم البحوث في بنك التسويات الدولية. والجدير بالذكر أنَّ حلقات النقاش ستستكشف الأسسَ القانونية للرموز وحالات استخدام الترميز واعتبارات إدارة المخاطر والبحوث الاقتصادية حول الترميز.

ومن جانبه يقول مكتب مراقب العملة إنه سيبث الحدثَ مباشرةً وينشر نماذج التسجيل في وقت لاحق من عام 2023 على موقعه الإلكتروني.

لطالما ثبط مكتبُ مراقب العملة البنوكَ عن التعامل مع العملات المشفرة عبر خطاباته التفسيرية. ففي بداية عام 2023، انضمَّ إلى وكالتين تنظيميتين مصرفيتين أخريين في إصدار بيان جماعي يحذِّر البنوك من المخاطر المحتملة المرتبطة بالعملات المشفرة.

وفي مارس 2023، أعلنت الوكالة عن إنشاء مكتب التكنولوجيا المالية الخاص بها، والذي قالت إنَّه سيوسِّع نطاق تركيز تكنولوجيا مكتب مراقب العملة ويساعده على مواكبة التطورات السريعة في الصناعة المصرفية.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره