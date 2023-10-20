فنلندا تعمل على نظام المدفوعات الفورية وتتبنَّى اليورو الرقمي

تام شمس - الجمعة 20 أكتوبر 2023 03:54 مساءً - ينسِّق بنك فنلندا (BOF) إنشاءَ حلٍّ للدفع الفوري الفنلندي يتوافق مع المعايير الأوروبية، حيث أعلن توماس فاليماكي، عضو مجلس إدارة بنك فنلندا وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي (ECB)، عن ذلك في 19 أكتوبر.

كشف فاليماكي أنَّ بنك فنلندا يشجِّع بنشاط تطويرَ طرائق جديدة للدفع. كما وصف المسؤولُ اليورو الرقمي بأنَّه "المشروع الأكثر أهمية" في قطاع الدفع الأوروبي:

"من شأن الإدخال المحتمل لليورو الرقمي أن يمنح المستهلكين خيار الدفع بأموال البنك المركزي حيثما يُقبل الدفع الإلكتروني".

"من شأن الإدخال المحتمل لليورو الرقمي أن يمنح المستهلكين خيار الدفع بأموال البنك المركزي حيثما يُقبل الدفع الإلكتروني".

وفقاً لفاليماكي، يشارك بنك فنلندا والمجلس الأوروبي للمدفوعات أيضاً في إنشاء حل للدفع الفوري الفنلندي. علماً بأنَّ حلَّ الدفع مبنيٌّ على تحويل الرصيد، ولا يعتمد على شبكات بطاقات الدفع.

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في فبراير 2023، أصدرت الشركة الفنلندية "ميمبران فاينانس" (Membrane Finance) عملةً مستقرة محجوزة بالكامل مدعومة باليورو. ومن جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة (Membrane Finance)، يوها فيتالا، عن أمله في أن تشجع العملةُ المستقرةُ المنظمةُ (EUROe) المزيدَ من الأوروبيين على تنمية ثرواتهم عبر تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi).

في 18 أكتوبر، أعلن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي عن بداية "المرحلة التحضيرية" لمشروع اليورو الرقمي. كما أشار إلى أنَّ مرحلة الإعداد ستستمر لمدة عامين وستركز على وضع اللمسات الأخيرة على قواعد العملة الرقمية واختيار الجهات المصدرة المحتملة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره