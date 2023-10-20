شركة التكرير الحكومية الهندية "HPCL" تستخدم تقنية البلوكتشين للتحقق من طلبات الشراء

تام شمس - الجمعة 20 أكتوبر 2023 03:54 مساءً - أطلقت شركة التكرير الهندية المملوكة للدولة، هندوستان بتروليوم (HPCL)، إحدى أكبر شركات النفط والغاز في الهند، نظاماً قائماً على تكنولوجيا البلوكتشين لتمكين التحقق الآلي من طلبات الشراء (POs).

إذ قالت الشركتان في إعلانٍ مشترك إنَّ (HPCL) دخلت في شراكة مع شركة "زوبل لابز" (Zupple Labs) لدمج تقنية الاعتماد الرقميِّ القائمة على البلوكتشين في نظام طلبات الشراء.

تُمكّن تقنيةُ التحقق من (Zupple Labs)، المسماة (LegitDoc)، شركةَ (HPCL) من إصدار طلبات شراء رقمية لمزوِّديها دون الحاجة إلى التحقُّق يدوياً من طلبات الشراء. من وجهة نظر المدقِّق التابع لجهة خارجية، يوفِّر المشروع تسهيلاً للتحقُّق مباشرةً من صحة طلبات الشراء بطريقة آلية على موقع شركة (HPCL).

كما قال متحدث باسم شركة (HPCL) لكوينتيليغراف: "يساعد التنفيذ على أتمتة التحقُّق من طلبات الشراء الخاصة بشركة (HPCL) لأطراف خارجية". إلى جانب ذلك، أشار المتحدِّث باسم الشركة إلى أنَّ "هذا يعمل عبر دمج نظام البلوكتشين مع طلب الشراء الإلكتروني الداخلي لشركة هندوستان ويولد طلبات شراء يمكن التحقُّق منها بشكل واضح"، مضيفاً أنَّ:

"طلبات الشراء هذه ستُرسَل إلى المزوِّدين، ويمكن بدورها مشاركتها مع أطراف ثالثة. يمكن لأيِّ مدقِّق تابع لجهة خارجية التحقُّق مباشرةً من طلبات الشراء هذه على تطبيق التحقُّق من بوابة مورِّدي (HPCL)".

وفقاً للمتحدث باسم شركة (HPCL)، تتعاون الشركة مع (Zupple Labs) في مشروع النظام القائم على البلوكتشين على مدار الأشهر الستة الماضية. إذ قال المتحدِّث باسم الشركة: "أكملت (HPCL) بناء نظام طلبات الشراء القائمة على البلوكتشين بنجاح، وسيجري إضفاء الطابع الرسمي على المنشأة نفسها للمورِّدين خلال هذا الشهر".

مقالات ذات صلة: شركة نفط أرجنتينية تبدأ تعدين العملات المشفرة باستخدام طاقة الغاز الزائد

إضافةً إلى ذلك، أفاد المتحدث بأنَّ (HPCL) نفَّذت نظام طلبات الشراء القائم على البلوكتشين على شبكات البلوكتشين الخاصة والعامة.

وفقاً للمؤسِّس المشارك ومسؤول الأعمال في (Zupple Labs)، نيل مارتيس، نفَّذ نظام التحقق من طلبات الشراء "اثنين من شبكات البلوكتشين المتوازية" المستخدمة كطبقات تسوية، بما في ذلك شبكة بلوكتشين نير (Near) العامة وشبكة بلوكتشين هايبرليدجر فابريك (Hyperledger Fabric) الخاصة. كما أشار مارتيس إلى أنَّ هذه الأخيرة كانت جزءاً من استراتيجية استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث في (HPCL). وفقاً لشركة (Zupple Labs)، فإنَّ شركة (HPCL) أصدرت 3000 طلب شراء عبر المرفق اعتبارًا من منتصف أكتوبر 2023.

مقالات ذات صلة: تعدين البيتكوين قد يساعد في تقليل نحو 8٪ من الانبعاثات العالمية: تقرير

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره