بينانس تستعيد خدمات اليورو بعد العثور على شركاء عملات ورقية جدد

تام شمس - الجمعة 20 أكتوبر 2023 03:54 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة "بينانس" أنها استعانت بشركاء جدد للتعامل مع عمليات الإيداع والسحب باليورو، بعد شهر واحد من خسارتها لشريكها السابق "باي سيف" (PaySafe) في سبتمبر.

في بيان بتاريخ 19 أكتوبر، أعلنت بينانس أنها وقَّعت اتفاقيات مع شركاء عملات ورقية جدد في مجال المدفوعات والودائع والسحب باليورو.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب مشكلات تنظيمية ومصرفية في الاتحاد الأوروبي، حيث اضطرت الشركة إلى البحث عن شركاء مصرفيين جدد بعد أن فقدت الدعم من (PaySafe) في سبتمبر.

قالت بينانس إنَّ المستخدمين بدأوا فعلاً في الانتقال إلى الخدمات الجديدة التي يقدمها "عدد من الشركاء الجدد المنظَّمون والمعتمدون". ومع ذلك، لم تحدد الشركات التي دخلت في شراكة معها.

إلى جانب ذلك، أشار الإعلان إلى أن الخدمات الورقية التي يقدمها الشركاء الجدد تشمل الودائع والسحوبات باليورو عبر "الخدمات المصرفية المفتوحة" (Open Banking) و"التحويلات الفورية باليورو" (SEPA/SEPA Instant).

يمكن للمستخدمين أيضاً شراء العملات المشفرة وبيعها باستخدام منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (SEPA)، والبطاقات المصرفية والأرصدة الورقية، وتداول أزواج اليورو الفورية.

في أواخر سبتمبر، حثَّت بينانس المستخدمين الأوروبيين على تحويل اليورو إلى تيثر (USDT) قبل نهاية أكتوبر، لكنَّ الإعلان الأخير قد يشير إلى أن هذا لم يعد ضرورياً.

