إمارة الشارقة تُطلق " آثار الشارقة" في فضاء الميتافيرس

تام شمس - الجمعة 20 أكتوبر 2023 03:54 مساءً - في إطار تحقيق رؤية الإمارات الرامية لرقمنة المؤسسات الحكومية وتبنّي الدولة للتكنولوجيا المُستقبلية، أعلنت هيئة الشارقة للآثار خلال مشاركتها في معرض "جيتكس العالمي للتقنية 2023" الذي أُقيم في مركز دبي التجاري العالمي، عن إطلاق مشروع "آثار الشارقة في عالم الميتافيرس".

يُعد هذا المشروع الأول من نوعه بين مؤسسات التراث الثقافي في المنطقة، مما يعكس التزام الإمارة بتجسيد رؤية الإمارات وتقديم محتوى أكاديمي راقي يهدف إلى نشر الوعي بتراث الشارقة الثقافي والحضاري على الصعيدين المحلي والعالمي.

ووفقاً لما نشرته منصة زاوية، يتضمن المشروع مبادرتين رئيسيتين، وهما "مركز علم الآثار" و"مسار جبل خطم ملاحة الأثري".

تهدف هاتان المبادرتان إلى التعريف بالاكتشافات الأثرية في الشارقة باستخدام التكنولوجيا الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي، إذ يتيح "مركز علم الآثار" للزوار استكشاف الكنوز الأثرية المكتشفة في الشارقة بشكلٍ تفاعلي ضمن عالم الميتافيرس، حيث يمكنهم مشاهدتها بزاوية 360 درجة والتفاعل مع زوار آخرين لتبادل الآراء والأفكار.

بينما يقدم "مسار جبل خطم ملاحة الأثري" نظرة عن كثب على أكثر من 120 نقشاً صخرياً يعود تاريخها للعصر الحجري الحديث، ويسمح للزوار بالتجوال الافتراضي واكتشاف النقوش الصخرية التي تمثل الحياة البرية والأدوات التي استخدمت في عمليات النقش.

الإمارات العربية المُتحدة والتكنولوجيا المُستقبلية:

في أبريل 2023، أعلنت جامعة الشارقة أنها بدأت بتبني تكنولوجيا البلوكتشين الآمنة لمعالجة العديد من القضايا ذات الأهمية، بدءاً بتبسيط عملية التحقق من أوراق الاعتماد الأكاديمية وانتهاءً بالحد من انتشار سجلات الطلاب المزيفة.

وفي سبتمبر من هذا العام، وقّعت جامعة المدينة في عجمان مذكرة تفاهم مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان لتعزيز الجُهود المُشتركة في قطاعي التعليم والتدريب وشحذ مهارات الموارد البشرية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة سريعة التطور. كما ستعمل مذكرة التفاهم كمُخطّطٍ لمساعيهم التعاونية، وتسلط الضوء على مجالات التعاون المحتملة بين الطرفين.

ووفقاً لتقرير "ثروات الكريبتو" الذي صدر عن “هينلي آند بارتنرز” "Henley & Partners" في شهر سبتمبر، فقد حصلت دولة الإمارات على الدرجة المثالية (10 نقاط من أصل 10) على مقياس السياسات الضريبية المُتعلقة بالعملات المشفرة والخدمات ذات الصلة، كما احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً على مقياس الوعي العام بالعملات المشفرة، مُسجلةً 7 نقاط من أصل 10.