البنك المركزي الأرجنتيني سيطرح مشروع البيزو الرقمي "في أقرب وقتٍ ممكن"

تام شمس - الجمعة 20 أكتوبر 2023 03:54 مساءً - بعد سلسلةٍ من المناقشات حول الفوائد المُحتملة للعملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي (CBDC) على الاقتصاد الوطني، أعلن البنك المركزي لجمهورية الأرجنتين أنه بدأ بوضع التشريعات المُرتبطة بطرح عملةٍ رقميةٍ مركزية (CBDC) في البلاد.

كشف مدير البنك المركزي الأرجنتيني، خوان أوغستين داتيلس نوغيرا في 18 أكتوبر، خلال عامة على قناة "فيلو نيوز"، أن البنك المركزي يعمل حالياً على الإطار التشريعي لمشروع البيزو الرقمي الذي اقترحه مؤخراً وزير الاقتصاد والمرشح الرئاسي "سيرجيو ماسا". ووفقاً لنوغويرا، سيتم طرح المشروع "في أقرب وقتٍ ممكن" وتقديمه إلى الكونغرس الوطني.

أثناء حديثة، أشاد المسؤول بنهج "ماسا" تجاه العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) وانتقد ضمنياً موقف المرشح الرئاسي " خافيير ميلي" الصديق للبيتكوين، والذي كان يعلن علناً "دولرة" الاقتصاد الأرجنتيني.

ليست هذه هي المرة الأولى الذي يتّدخل فيها "نوغيرا" ​للدفاع عن فكرة العملات الرقمية المركزية (CBDC)​. ففي أوائل أكتوبر، أعرب "نوغيرا" عن اعتقاده بأن طرح البيزو الرقمي يُمكن أن يُساعد في استقرار الاقتصاد الأرجنتيني بحلول عام 2024، حيث أن السمة الرئيسية لتلك العملات هي إمكانية تتبعها، والتي من شأنها أن تسمح للحكومة بجمع الضرائب بشكلٍ أفضل.

في الثاني من أكتوبر، تعهّد "ماسا" بطرح البيزو الرقمي في حالة فوزه في الانتخابات، بهدف معالجة التضخم المستمر في الأرجنتين. ووفقاً لآخر استطلاعات الرأي الانتخابية، يتخلف "ماسا" بفارقٍ ضئيل عن منافسهِ "خافيير مايلي" الذي يدعو إلى اعتماد الدولار الأمريكي كعملة رسمية للأرجنتين بينما يعارض دور البنك المركزي في تعزيز الاقتصاد.

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وفي وقتٍ سابق، أعرب محافظ البنك المركزي الأرجنتيني "خوان أوغستين دي أتيليس نوغيرا" عن اعتقاده بأن البيزو الرقمي يُمكن أن يساعد بالفعل في استقرار الاقتصاد الأرجنتيني.