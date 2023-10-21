تيم دريبر يُحذّر من عمليات الاحتيال التي تستهدف مالكي العملات المشفرة مُستغلّةً صوته المركب بالذكاء الاصطناعي

تام شمس - السبت 21 أكتوبر 2023 11:19 صباحاً - أصدر تيم دريبر، وهو أحد أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، تحذيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار من خلاله إلى أنه هناك عددٌ من المحتالين الذين يحاولون خداع مالكي العملات المشفرة باستخدام أصوات مزيفة صادرة عن أدوات الذكاء الاصطناعي.

في 19 أكتوبر، لجأ دريبر إلى منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، لتحذير متابعيه البالغ عددهم حوالي 254 ألف متابع من "اللصوص" الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو مزيفة تتضمن صوته. ووفقاً لداربر، فإن "الذكاء الاصطناعي يزداد تطوراً" كما يتّضح من المتابعين الذين أفادوا بأن دريبر طلب منهم إرسال عملات مشفرة.

سمحت التطورات الأخيرة في فضاء الذكاء الاصطناعي للأشخاص غير الخبراء إنتاج مقاطع فيديو لسياسيين ومشاهير يقولون فيها ما يريدونه من خلال استخدام برامج معينة. فبعد انهيار "FTX" في نوفمبر 2022، أنشأ المحتالون مقطع فيديو مُزيف يُظهر الرئيس التنفيذي السابق للمصنة "سام بانكمان فرايد" وهو يُعلن عن أنه سيقدم تعويضات للمستخدمين المتضررين.

كما حدثَ موقفٌ مُماثل مع الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، في مايو 2022.

يُعد دريبر- الذي توقع ذات مرة أن يصل سعر​ البيتكوين إلى 250 ألف دولار بحلول عام 2023 - ​أحد المستثمرين المبكّرين​ في العملة المشفرة. وبالرغم من ​خسارته ما يقارب الـ 40,000 بيتكوين​ عندما انهارت "Gox" في عام 2011، إلا أنه استمر في الدفاع عن هذا الفضاء الناشئ والأصول الرقمية.