بينانس تنهي خدمات بطاقة الخصم فيزا بينانس في أوروبا بحلول ديسمبر 2023

تستعد شركة بينانس، المتخصصة في تداول العملات المشفرة، لإنهاء خدمات بطاقة الخصم فيزا بينانس في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بحلول 20 ديسمبر لعام 2023، وفقا لإعلان رسمي أصدرته الشركة.

الجهة المسؤولة عن إصدار البطاقات، “Contis Financial Services”، ستوقف الإصدار نهائيا في السوق الأوروبي بعد هذا التاريخ.

هذا القرار جاء في ضوء الضغوط والتحديات التنظيمية التي تواجه الصناعة وشركة بينانس بشكل خاص، حيث يُظهر اتجاها عام نحو تقييد عمليات العملات المشفرة.

وقد طمأنت بينانس مستخدميها بأن حساباتهم لن تتأثر بشكل مباشر جراء هذا القرار، وسيظل بإمكان حاملي البطاقات استخدامها حتى ليلة 20 ديسمبر.

كجزء من استراتيجيتها التكاملية، أوصت “بينانس” المستخدمين بالانتقال إلى استخدام خدمة “Binance Pay” كبديل، وهي خدمة تسمح بإجراء عمليات الدفع باستخدام العملات المشفرة في المواقع التجارية المدعومة.

البطاقة، التي أُطلقت في السوق الأوروبي في عام 2020، قدمت للمستخدمين إمكانية تحويل واستخدام عملاتهم الرقمية المشفرة في أكثر من 60 مليون نقطة بيع حول العالم.

وبالرغم من الإمكانيات التي قدمتها، يتوقع أن تتأثر نسبة صغيرة نسبيا من المستخدمين، حوالي 1% فقط، بناء على تصريحات “بينانس”.

في ظل القرارات والتحديات التنظيمية المستمرة، يظل مستقبل صناعة العملات المشفرة موضوع حيا للنقاش والتأمل، حيث تستمر الشركات والمنصات في تقييم وتعديل استراتيجياتها للتكامل والتوافق مع المعايير التنظيمية المستجدة.

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