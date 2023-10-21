انخفاض العملة الرقمية المشفرة CPRC بنسبة 90%: هل هي عملية احتيال؟

في ظل الطفرة التي يشهدها سوق العملات المشفرة، يبدو أن بعض العملات تواجه مصير مختلف وقاسي، حيث يتجلى هذا في تراجع أسعار بعضها بشكل كبير ومقلق.

إحدى هذه العملات الرقمية هي العملة الرقمية CryptoPawCoin (CPRC)، التي شهدت تراجع كبير في قيمتها وبلغ نسبة الانخفاض والتراجع حوالي 90% خلال الساعات 24 الماضية وفقا للبيانات المستقاة من موقع CoinGecko.

CryptoPawCoin، التي ظهرت حديثا في السوق، كانت قد جذبت انتباه العديد عندما ارتفع سعرها بشكل غير متوقع بنسبة تقارب 700% في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع ذلك، فقد طرأت بعض التساؤلات حول مصداقيتها وشرعيتها، خاصة بسبب تحفظ موقع CoinMarketCap في إضافتها إلى قائمة العملات على منصته في البداية.

المعلومات المتوفرة عن CryptoPawCoin قليلة وغير كافية، حيث يشير موقعها الرسمي إلى أنها تسعى لتكون مشروع ثوري في عالم العملات المشفرة يجمع بين تكنولوجيا البلوكشين المتقدمة والالتزام الراسخ بالعناية بالحيوانات ورعايتها.

يعبر الفريق وراء العملة عن طموحاته في إحداث تغيير في أساليب دعم ملاجئ الحيوانات والمنظمات التي تعمل على إنقاذ الحيوانات وجهود الحفاظ على الحياة البرية، من خلال تطوير منصة شفافة وفعالة وقابلة للمحاسبة.

مع ذلك، ما يزال الغموض يحيط بما إذا كان التراجع الحاد في أسعار العملة ناتج عن سحب البساط وأنها ببساطة عملية احتيال حيث يقوم فيها المسؤولون عن المشروع بسحب أموال المستثمرين عبر بيع العملة أو التلاعب بسيولتها.

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