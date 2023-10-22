سعر البيتكوين يختبر مستوى 30 ألف دولار مع عودة الهيمنة إلى أعلى مستوى لها منذ عدة سنوات

اختبر سعر البيتكوين (BTC) مرة أخرى مستوى 30 ألف دولار وذلك بعد الصعود الذي شهده سعر العملة منذ الأسبوع الماضي.

حاليا، يتم تداول البيتكوين بسعر 29800 دولار، وقد ارتفع السعر بنسبة 0.50% في آخر 24 ساعة .

تشير هذه الزيادة إلى النجاح الذي حققته العملة منذ الأسبوع الماضي حيث ارتفعت بنسبة 11%.

بلغت هيمنة البيتكوين أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات.

رغم أن البيتكوين ما زالت العملة الرقمية الأكبر في السوق، إلا أن العملات الرقمية البديلة كان لها نصيب من هذا الصعود الأخير مثل الإيثيريوم (ETH) التي شهدت ارتفاعات ملحوظة أيضا.

زيادة قيمة وسعر البيتكوين، جعلها تسترد هيمنتها المفقودة لتصل لنسبة 51.5%.

هذا الرقم هو الأعلى لهيمنة البيتكوين منذ نحو 3 سنوات.

وقد انخفضت هيمنة البيتكوين على العملات الرقمية البديلة إلى 38٪ في بداية العام بسبب زيادة وارتفاع الايثيريوم وغيره من العملات الرقمية البديلة.

ولكن منذ بداية العام حتى الآن، حافظت البيتكوين على أداء قوي.

تلقت البيتكوين دعم إضافي من قبل المستثمرين بفضل النجاحات القانونية لشركة الريبل ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

ورغم أن XRP كانت الأكثر استفادة، إلا أن البيتكوين رافقتها في تألقها.

يتزايد الاهتمام بالبيتكوين نظرا للتوقعات بقبول صناديق الاستثمار المتداولة ETF قريبا.

ويتوقع البعض أن توافق هيئة الأوراق المالية على منتج ETF البيتكوين قبل نهاية العام أو في 2024 على أقصى تقدير.

تعتبر الفترة المقبلة واعدة ومهمة في تاريخ البيتكوين وقد تدفع العملة الرقمية الأولى لزيادة هيمنتها على العملات الرقمية البديلة.

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