بعد ارتفاع سعر البيتكوين: تحول استثمار MicroStrategy في البيتكوين إلى الربح!

عادت استثمارات شركة “MicroStrategy” في البيتكوين لوضع الربح، بعد ارتفاع قيمة البيتكوين واختبار مستوى 30 ألف دولار.

جاء هذا الارتفاع بفضل تجدد الأمل في قبول هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لصندوق الاستثمار المتداول للبيتكوين (ETF)، وأيضا بسبب التفاؤل في السوق إثر التراجع عن الاتهامات الموجهة لمدراء شركة الريبل في القضية المتعلقة بـ XRP.

يُظهر استثمار “MicroStrategy” الأخير في البيتكوين نجاحا، حيث استثمرت الشركة واشترت 5445 بيتكوين بقيمة تقدر بحوالي 147.3 مليون دولار بمتوسط سعر 27,053 دولار لكل بيتكوين.

حقق هذا الاستثمار الأخير أرباح ملحوظة، حيث تجاوزت قيمة استثمارات الشركة متوسط التكلفة، مما أسفر عن ربح يقدر بحوالي 14.9 مليون دولار، وفقا لمؤشر “Saylor Tracker”.

كما شهد سهم شركة “MicroStrategy” والذي يرمز له بالرمز (MSTR) ارتفاع بنسبة 5.69%، ليغلق عند 348.04 دولار يوم الجمعة، تزامنا مع تعافي أسعار البيتكوين.

تعتبر “MicroStrategy” من أبرز الشركات التي تستثمر في البيتكوين بقيادة المؤسس المشارك “مايكل سايلور”، حيث تمتلك الشركة حاليا 158,245 بيتكوين بقيمة تقدر بحوالي 4.69 مليار دولار.

يعكس الارتفاع الحالي في قيمة البيتكوين والأرباح التي حققتها “MicroStrategy” أهمية العملات المشفرة المتزايدة في قطاع الأعمال، ويُظهر التزام الشركة المستمر بالبيتكوين كاستثمار استراتيجي، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في السوق المالي المتنامي.

فيما يتعلق بالتطورات المستقبلية، يُتوقع أن تساهم الموافقة المحتملة على صندوق الاستثمار المتداول للبيتكوين (ETF) في زيادة الاهتمام المؤسساتي بالعملات الرقمية المشفرة.

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