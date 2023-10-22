رياح إيجابية تعصف بسوق العملات الرقمية المشفرة وتألق العديد من العملات البديلة!

شهد سوق العملات الرقمية المشفرة حركة نشطة وإيجابية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث واصلت البيتكوين تحقيق مستويات قياسية جديدة وارتفعت فوق مستوى 30 ألف دولار، مع تسجيل بعض العملات الرقمية البديلة مثل LINK وAPT وAAVE ارتفاعات ملحوظة.

البيتكوين تكسر حاجز 30 ألف دولار:

تجاوزت عملة البيتكوين حاجز ومستوى 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ شهور، حيث بلغت في أحد اللحظات الماضية 30400 دولار، على الرغم من تقلبات السوق والأخبار المضللة حول تصريحات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن صناديق الاستثمار (ETF) المرتبطة بالبيتكوين.

تأثر سعر البيتكوين بالاشاعات المنتشرة حول ETF البيتكوين حيث تراجع لأسعاره السابقة، إلا أن العملة المشفرة سرعان ما استعادت قوتها وواصلت في رحلتها التصاعدية.

تألق العملات الرقمية البديلة:

لم تكن البيتكوين وحدها نجمة السوق، حيث شهدت العملات الرقمية البديلة أيضا تألقا واضحا.

خاصة عملات LINK وAPT وAAVE، التي سجلت زيادات كبيرة ووصلت إلى أرقام مضاعفة، مع زيادات بلغت نسبها 18% و14.5% و14% على التوالي.

الحركة الإيجابية في السوق ساهمت في زيادة القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بمقدار حوالي 20 مليار دولار، لتصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 1.140 تريليون دولار حسب تقدير coinmarketcap.

في الختام يمكن القول أن سوق الكريبتو مليئ بالتقلبات والتحديات، ولكن الرياح الإيجابية التي شهدناها خلال الأيام القليلة الماضية تبعث على التفاؤل بمستقبل مشرق لسوق العملات المشفرة والاستثمار فيها.

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