الحذر من التصيد الاحتيالي: استهداف مستخدمي Blockstream من خلال عمليات الاحتيال عبر البريد

تعرض مستخدمو المحفظة الرقمية “Jade”، وهي محفظة مخصصة لتخزين عملة البيتكوين وعملات رقمية أخرى، لمحاولات احتيال واسعة.

أكدت “Blockstream”، الشركة المطورة للمحفظة، أن الرسائل المشبوهة التي تحمل روابط احتيالية يجب عدم فتحها.

في الوقت الحالي، لا يوجد أي تحديث طارئ من قبل الشركة.

تلقى مستخدمو المحفظة رسائل تحذيرية مزيفة تزعم تعرض المحفظة للاختراق ووجود تحديث طارئ مع تقديم رابط احتيالي.

يُنصح المستخدمون بعدم النقر على أي رابط في تلك الرسائل، حيث أن هذه الروابط تأتي من مصادر خارجية لا تمت بصلة لـ Blockstream.

نوهت الشركة أيضا بأنها لن تطلب أبدا المعلومات الشخصية عبر البريد الإلكتروني وأن جميع التحديثات يجب تنزيلها فقط من الموقع الرسمي.

الجدير بالذكر أن هذه الواقعة أثارت قلق العديد من المستخدمين، حيث يعتقد البعض أن Blockstream تعرضت للاختراق وتم سرقة عناوين بريدهم للنصابين.

هذه المخاوف تتناسب مع حادثة مشابهة حدثت في ديسمبر 2020 مع شركة Ledger.

بعض المختصين يعتقدون أن المحتالين يستخدمون خدمات معينة لتنظيم هذه الهجمات.

هناك احتمال أن هؤلاء المحتالون قد سبق لهم القيام بحملات احتيالية على مستثمري FTX وغيرهم من مستخدمي العملات المشفرة.

جدير بالذكر أن التصيد الاحتيالي هو تقنية يستخدمها المحتالون لاستيلاء على المعلومات الشخصية وبيانات الدخول للحسابات المصرفية وحسابات محافظ العملات المشفرة وغيرها من الحسابات الرقمية.

هنا بعض النصائح للحماية من التصيد الاحتيالي في سوق العملات المشفرة:

1. تحقق من الروابط والبريد الإلكتروني:

تأكد دائما من أن الروابط التي تقوم بالنقر عليها أو البريد الإلكتروني الذي تستقبله من مصدر موثوق.

2. استخدم التوثيق بخطوتين:

استخدم توثيق (2FA) حيثما كان ذلك ممكنا لزيادة طبقة أخرى من الأمان.

3. كلمات المرور:

استخدم كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب، وتجنب استخدام نفس كلمة المرور في أكثر من موقع.

4. تحديث البرمجيات:

تأكد من تحديث البرمجيات والتطبيقات وأنظمة التشغيل بانتظام.

5. تجنب الوصول إلى المواقع المالية من الشبكات العامة:

حاول تجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة عند الدخول إلى حسابات العملات المشفرة أو القيام بالمعاملات المالية.

6. تعلم كيفية التعرف على عمليات التصيد:

اطلع بانتظام على طرق التصيد الاحتيالي الجديدة وتعلم كيفية التعرف عليها، حيث أننا ننشر بشكل دوري حولها في بيتكوين العرب.

7. استخدم مراقبة موثوقة:

استخدم برامج مكافحة الفيروسات وأدوات الأمان الأخرى من مصادر موثوقة.

8. تجنب مشاركة المعلومات الشخصية:

تجنب مشاركة المعلومات الشخصية مثل رقم الهاتف أو العنوان على المواقع التي تقوم بالتداول فيها.

9. احفظ العملات في محافظ باردة:

احفظ العملات المشفرة في محافظ خارجية باردة بدلاً من محافظ الإنترنت حيثما كان ذلك ممكنًا.

10. كن حذراً من العروض المغرية:

كن حذرا من الرسائل التي تقدم عروضًا مغرية وتطلب منك تقديم بياناتك الشخصية أو بيانات الدخول.

تذكر دائما أن الحذر والوعي هما أفضل طريقة لتجنب التصيد الاحتيالي وغيره من أساليب الاحتيال عبر الإنترنت.

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