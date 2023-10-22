انتعاش ملحوظ لـ سولانا في 2023 ووصولها لأعلى مستوياتها مقابل الايثيريوم

على الرغم من ارتباط سولانا القوي بشركة FTX والتأثير الكبير لانهيار FTX العام الماضي على العملة، إلا أن سولانا التي تعد واحدة من أكبر سبع عملات رقمية مشفرة، شهدت انتعاش ملحوظ هذا العام.

حسب أحدث تحاليل Nansen، ظلت SOL تظهر اتجاه صعودي منذ الصيف، حيث وصلت نسبة SOL مقابل ETH إلى مستويات قياسية لم تشهدها في الأشهر الماضية.

في الربع الثاني من عام 2023، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة شكاوى ضد كوين بيس وبينانس، حيث تم تصنيف SOL كضمان جنبا إلى جنب مع عملات رقمية أخرى.

أسفر هذا عن تراجع قيمة SOL بنسبة 34%.

ومع ذلك، استطاعت العملة أن تظهر انتعاش أسرع من باقي العملات الرقمية التي تم اعتبارها كأوراق مالية بحلول نهاية الربع الثاني واستمرت بالزخم الإيجابي خلال الربع الثالث.

رغم تسجيلها لتراجع طفيف يمكن أن يعود إلى التصفيات المحتملة من شركة Alameda و FTX، إلا أن العملة أنهت الربع بقيمة سوقية تبلغ 8.4 مليار دولار، ممثلة زيادة قدرها 17% على أساس ربع سنوي.

يُشار هنا خاصة إلى أداء العملة الرقمية SOL المتميز مقارنة بعملات رقمية أخرى ذات قيم سوقية مماثلة، حيث تقدمت من المركز العاشر إلى المركز السابع في ترتيب القيمة السوقية.

كما شهد تمويل القيمة المقفلة TVL الخاص بـ سولانا نموا بنسبة 32% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 368 مليون دولار، وفقا لأحدث تقارير Messari، مع دعم النمو من بروتوكولات DeFi المتنوعة.

بالإضافة إلى ذلك، سجل إجمالي الإيرادات، بما في ذلك الرسوم المجمعة، ارتفاع بنسبة 19% ليصل إلى 4 مليون دولار.

أظهرت رسوم معاملات سولانا استقرار وكفاءة من حيث التكلفة مقارنة بالشبكات الأخرى، حيث بلغ متوسط رسوم المعاملات في الربع الثالث 0.0002 دولار.

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