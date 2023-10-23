شبكة لايتنينغ تواجه انتقادات من المحامي جون ديتون المؤيِّد لريبل

تام شمس - الاثنين 23 أكتوبر 2023 09:47 صباحاً - انتقد المحامي المؤيِّد للعملة المشفرة، جون ديتون، شبكةَ لايتنينغ (Lightning Network)، مشيراً إلى أنَّها أقلُّ فعالية من بروتوكول (Spend The Bits) على شبكة بلوكتشين (XRPL). مع العلم بأنَّ شبكة لايتنينغ حلُّ توسُّعٍ من الطبقة الثانية لشبكة بلوكتشين بيتكوين، إذ إنها مصمَّمة لتحسين قابلية معاملات البيتكوين (BTC) وكفاءتها عبر تمكين المعاملات خارج الشبكة من نظير إلى نظير.

في منشورٍ بتاريخ 21 أكتوبر على منصة "X" (تويتر سابقاً)،

Let me be clear and transparent: I am now involved in @Spend_The_Bits as an angel investor and serve as its Chief Legal Officer. Therefore, please accept my comments with that in mind. But a major reason I invested in @Spend_The_Bits, or stated more accurately, invested in… https://t.co/aheyTxjGxp — John E Deaton (@JohnEDeaton1) October 21, 2023

ديتون أنَّه مستثمرٌ ملاك في شركة "سبيند ذا بيتس" (Spend the Bits)، بالإضافة إلى أنَّه كبير مسؤوليها القانونيين.

سبق أن وصف ديتون بروتوكولَ (Spend The Bits) بأنَّه بديل عن شبكة لايتنينغ على شبكة بلوكتشين بيتكوين. ففي سبتمبر، أشاد المحامي المؤيِّد لريبل (XRP) بالبروتوكول، ووصفه بأنَّه طريقة أكثر أماناً من شبكة لايتنينغ لاستخدام شبكة بيتكوين.

لقد جاء تصريحُ ديتون يوم السبت في الوقت المناسب، بما يتماشى مع منشورٍ على منصة "X" من محقِّق العملات المشفَّرة عبر الإنترنت "ويل وايَر" (WhaleWire). إذ أثار المنشور مخاوف بشأن اكتشافٍ حديث في شبكة لايتنينغ يشير إلى وجود ثغرة أمنية كبيرة دفعت المطوِّر إلى الانسحاب من المشروع.

فقد ادَّعى المطوِّر وجودَ ثغرات أمنية متعمَّدة في ترميز شبكة لايتنينغ، والتي يمكن أن توفر للمهاجمين سيطرة كاملة على الشبكة. كما يشارك الداعمون الرئيسون لشبكة لايتنينغ في "تيثر" (Tether) و"بيتفينيكس" (Bitfinex) و"بلوك ستريم" (BlockStream)، علماً بأنَّ هذا الادعاء أثار تساؤلات حول أمان شبكة لايتنينغ وجدارتها بالثقة.

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في وقت كتابة هذا التقرير، تبلغ سعة شبكة لايتنينغ 5338 بيتكوين، وفقاً لـ (1ML)، ما أثار شكوكاً بشأن مرونة الشبكة وقدرتها على البقاء على المدى الطويل، حيث شهد بروتوكول الدفع انخفاضاً بنسبة 15٪ في السعة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره