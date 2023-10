شبكة لايتنينغ تواجه انتقادات من المحامي جون ديتون المؤيِّد لريبل

تام شمس - الاثنين 23 أكتوبر 2023 09:47 صباحاً - انتقد المحامي المؤيِّد للعملة المشفرة، جون ديتون، شبكةَ لايتنينغ (Lightning Network)، مشيراً إلى أنَّها أقلُّ فعالية من بروتوكول (Spend The Bits) على شبكة بلوكتشين (XRPL). مع العلم بأنَّ شبكة لايتنينغ حلُّ توسُّعٍ من الطبقة الثانية لشبكة بلوكتشين بيتكوين، إذ إنها مصمَّمة لتحسين قابلية معاملات البيتكوين (BTC) وكفاءتها عبر تمكين المعاملات خارج الشبكة من نظير إلى نظير.

في منشورٍ بتاريخ 21 أكتوبر على منصة "X" (تويتر سابقاً)،

Let me be clear and transparent: I am now involved in @Spend_The_Bits as an angel investor and serve as its Chief Legal Officer. Therefore, please accept my comments with that in mind. But a major reason I invested in @Spend_The_Bits, or stated more accurately, invested in… https://t.co/aheyTxjGxp