عُملاء البورصة المُنهارة "FTX" ضحية لعملية احتيال مُتطورة

تام شمس - الاثنين 23 أكتوبر 2023 09:47 صباحاً - يُقال إن مستخدمي "FTX" يتم استهدافهم حالياً في عملية احتيالٍ مُتطورة، إذ حذر سونيل، وهو أحد دائني "FTX"، من خلالِ

FTX Creditors please beware of phishing scams



Please do not click on any links



Below is a scam email received by FTX creditors



Creditors can not withdraw currently pic.twitter.com/cNM2jRJXPt — Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) October 20, 2023

له على منصة X، أصحاب الحسابات على البورصة المُستهدفة من العملية الاحتيالية الجديدة وحثّهم على تجنّب النقر على أيّ روابط مشبوهة.

أبلغ مستخدمو "FTX" عن تلقي رسائل بريدٍ إلكتروني احتيالية يُزعم أنها مرسلة من قبل "FTX Trading" و"West Realm Shires "Services و"FTX EU" للسماح لعملاء "FTX" بسحب أصولهم بشكلٍ فوريّ، متجاوزين بذلك فترات الانتظار والإجراءات القانونية. وقد تضمنت إحدى الرسائل الاحتيالية ما يلي:

"يُسعدنا أن نقدم لعملاء FTX Trading Ltd وWest Realm Shires Services Inc. وFTX EU Ltd، فُرصةً لا مثيل لها، بدءاً من اليوم، 20 أكتوبر 2023. نظراً لكونك عميلنا المميز، أصبح بإمكانك الآن سحب أُصولك من على منصة "FTX" وإيداعها مباشرةً في محفظتك، دون الحاجة لانتظار انتهاء الاجراءات القانونيّة."

ظهرت عمليةُ الاحتيال هذه بعد فترةٍ وجيزة من إعلان دائني "FTX" عن تمكّنهم من حل النزاعات المُتعلقة بممتلكات العملاء. ويستهدفُ البريد الإلكتروني المستخدمين الراغبين بسحب أصولهم وسط النزاعات القانونية المُستمرة التي تشمل سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق للبورصة.

ستتمكن الخطّة المُنقحة، والتي تنتظر الموافقة من محكمة الإفلاس، من مساعدةِ عددٍ كبيرٍ من مستخدمي FTX، إذ سيحصل العملاء على أكثر من 90٪ من القيمة القابلة للتوزيع، وفقاً لما نص عليه العرض.

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