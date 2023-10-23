هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تُعدّل على سياسات العملات المشفرة مستشهدةً بتطورات السوق

تام شمس - الاثنين 23 أكتوبر 2023 12:47 مساءً - أعلنت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) أنها ستقوم بتحديث سياساتها المُتعلقة بمبيعات ومتطلبات العملات الافتراضية "بما يتماشى مع تطورات السوق واستفسارات رواد الصناعة".

في إشعارٍ بتاريخ 20 أكتوبر، ​قالت​​ الهيئة التنظيمية إنه بموجب الإرشادات المُحدثة، لن تكون بعض منتجات العملات الافتراضية متاحةً إلا للمستثمرين المحترفين. كما أشارت الهيئة إلى أنه يجب على الوسطاء في مجال العملات الافتراضية "تقييم ما إذا كان العملاء لديهم معرفة كافية بالاستثمار في الأصول الافتراضية" قبل أجراء أي معاملات.

"على الرغم من أن الأصول الافتراضية أصبحت أكثر شعبية في بعض أجزاء العالم، إلا أن المشهد التنظيمي العالمي لا يزال غير متساوٍ...لا تزال المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأصول الافتراضية التي حددتها (SFC) في عام 2018 سارية حتى الآن"، قالت الهيئة التنظيمية.

تعتبر المتطلبات المُحدّثة الأصول الافتراضية "منتجات معقدة" تخضع لنفس الإرشادات التنظيمية التي وضعتها الـ (SFC) للمنتجات المالية المماثلة. وقد ذكرت الهيئة التنظيمية على وجه التحديد المنتجات المتداولة في بورصات العملات المشفرة الصادرة خارج هونغ كونغ كأمثلة على المنتجات المعقدة.

لا يزال العديد من مستخدمي العملات المشفرة في هونغ كونغ يعاني من الفضيحة المحيطة ببورصة "JPEX" للعملات المشفرة. ففي سبتمبر، أعلنت (SFC) أنها تلقت أكثر من 1000 شكوى تتعلق بـ JPEX، حيث ادعى المستخدمون تعرضهم لخسائر بلغ مجموعها ملايين الدولارات.

وقد ألقت الشرطة المحلية القبض لاحقاً على ستة من موظفي "JPEX" لتشغيلهم بورصة عملات مشفرة غير مرخصة.

من غير الواضح ما إذا كانت سياسات (SFC) المُحدّثة هي نتيجة مباشرة للأحداث المحيطة بـ JPEX، حيث أن الهيئة التنظيمية قالت في سبتمبر إنها ستزيد من جهودها لإبقاء مستثمري العملات المشفرة على علم بالمخاطر المُحتملة.

وفي أكتوبر، شكلت شرطة هونغ كونغ و(SFC) مجموعة عمل مُشتركة تهدفُ إلى مراقبة الأنشطة غير القانونية المُحتملة التي قد تنطوي على أصول رقمية.