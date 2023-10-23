سوق الكريبتو يرتفع بـ 100 مليار دولار تزامنا مع استرداد البيتكوين لمستوى 30 ألف دولار

أظهر سوق العملات الرقمية المشفرة أداء رائع مؤخرا، حيث شهد زيادة قيمته السوقية بمقدار 100 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

عاودت البيتكوين (BTC) الصعود فوق مستوى 30 ألف دولار، حيث ارتفعت العملة ووصلت قيمتها إلى حوالي 31000 دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف يوليو الماضي.

بالاضافة إلى ذلك، شهدت العملات المشفرة البديلة أيضا ارتفاعات ملحوظة.

حيث وصلت قيمة عملة سولانا (SOL) إلى 30 دولار للمرة الأولى منذ أشهر، بينما شهدت عملات LINK وMATIC زيادات مضاعفة في قيمتها.

من جهة أخرى، شهدت البيتكوين تقلبات حادة خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت ارتفاع مؤقت بمقدار 2000 دولار بعد نشر تقارير غير صحيحة حول موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صندوق البيتكوين المتداول في البورصة (ETF).

ولكن بعد تكذيب هذه التقارير، عادت قيمة البيتكوين لتنخفض مجددا إلى حوالي 28000 دولار.

رغم هذه التقلبات، استطاع المستثمرون في البيتكوين الحفاظ على تحكمهم في السوق، مما ساهم في دفع قيمة العملة تدريجيا نحو 29000 دولار خلال الأسبوع، وتجاوزت مستوى 30 ألف دولار في نهاية الأسبوع.

وفقا لمنصة coinmarketcap فإن قيمة البيتكوين قد اقتربت من مستوى 600 مليار دولار، وأن هيمنتها على العملات المشفرة البديلة قد انخفضت قليلا، لتصل إلى 51.5%.

من ناحية أخرى، استفادت العديد من العملات البديلة من هذه الزيادة، حيث سجلت العديد من العملات الرقمية أداء قوي مثل Chainlink وSolana وPolygon، بالإضافة إلى تسجيل أداء إيجابي من عملات الايثيريوم وعملة بينانس والريبل وكاردانو والدوج كوين واللايت كوين.

في ضوء هذه التطورات، ليس من المستغرب أن يكون إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة قد ارتفع ليصل إلى حوالي 1.160 تريليون دولار حسب موقع CoinMarketCap، مما يعكس زيادة بحوالي 100 مليار دولار خلال الأسبوع.

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