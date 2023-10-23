محاكمة سام بانكمان فرايد تنتقل إلى المراحل النهائية

تام شمس - الاثنين 23 أكتوبر 2023 03:47 مساءً - تصل محاكمة سام بانكمان فرايد إلى مراحلها النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المقرَّر أن ينهي فريق الادعاء مرافعته في 26 أكتوبر بعد فحص نحو 20 شهادة في القضية.

قدَّم فريق الادعاء مجموعةً من الشهود على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، بمن فيهم موظفو (FTX) السابقون والعملاء والمستثمرون والمسؤولون الحكوميون ووكلاء إنفاذ القانون. إذ يكمن جوهرُ القضية في الحجة المركزية القائلة بأنَّ بانكمان فرايد تعمَّد خداعَهم جميعا، وأنَّه كان وراء القرارات التي أدَّت إلى فجوة قدرُها 8 مليارات دولار بين "إف تي إكس" (FTX) و"ألاميدا ريسيرتش" (Alameda Research) في نوفمبر 2022.

أمَّا بالنسبة لدفاع بانكمان فرايد، فإنَّهم لم يؤكّدوا بعد ما إذا كانوا سيتنازلون عن القضية؛ في المحاكمات الجنائية، لا يُطلب من المحامين تقديم دفاع، وعلى افتراض أنَّ فريقَه القانوني سيقدمِّ قضيةً، فإنَّها ستبدأ أيضاً في 26 أكتوبر.

يُذكر أنَّ فريق محامي بانكمان فرايد، بقيادة مارك كوهين وكريستيان إيفرديل، كافح لتقديم سرد لهيئة المحلَّفين. حتى أنَّ المحامين أغفلوا الحجج الحاسمة في أثناء استجواب أقرب أصدقائه السابقين، بمن فيهم كارولين إليسون ونيشاد سينغ وآدم يديديا وغاري وانغ؛ بالتعاون مع الحكومة، اتَّهمت المجموعة بانكمان فرايد بتوجيههم لارتكاب جرائم.

ومن ناحيته أفاد محامٍ يراقب المحاكمة لكوينتيليغراف بأنَّه عندما تبدأ الحكومة القضية، يكون ثمَّة احتمال بنسبة 95٪ لتوجيه الاتهام، ما يؤكِّد التحدِّي الكبير الذي يواجهه الدفاع. ومع ذلك، يقع على عاتق المدَّعين العامين عبءُ إثبات الجرائم المزعومة.

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من بين أبرز أحداث الأسبوع السابق في المحكمة شهادةُ المدير الهندسي السابق لشركة (FTX). إذ أخبر سينغ المحلَّفين أنَّ بانكمان فرايد طلب منه الاستثمار بالمليارات عن طريق قروض من ألاميدا. وفقاً لسينغ، فإنَّه لم يكن يعلم أنَّ الأموال مرتبطة بودائع عملاء (FTX). مع العلم بأنَّ سينغ عقوبةَ السجن لمدة تصل إلى 75 عاماً بتهم ترتبط بالاحتيال على مستخدمي بورصة العملات المشفرة.

كما شهد الأسبوع نفاد صبر قاضي المقاطعة لويس كابلان مع المحامين الذين يمثلون كلا الطرفين بعد أن أدلى شاهدٌ هارب من تكساس بشهادته لنحو 15 دقيقة.

إذ قال القاضي كابلان، وهو يشكو من المدَّعين العامين واستراتيجيات شهود الدفاع: "كان لدينا شاهد هذا الصباح لا يعرف شيئاً على الإطلاق... وبعد ظهر هذا اليوم نطير بشخص ما من تكساس [...] لا يعرف شيئاً أو يعرف مقداراً ضئيلاً فقط".

وفي الأيام القليلة الماضية أيضاً، قدَّم المستشار العام السابق لشركة (FTX)، كان صن، جدول بيانات يُستخدم لتتبع 2.1 مليار دولار من القروض لبانكمان فرايد ومديرين تنفيذيين آخرين. كما أنَّه قال للمحلفين إنَّه لم يكن على علم بخلط البورصة للأموال مع ألاميدا. علماً بأنَّه يتعاون مع الحكومة في هذه القضية.

يمكن أن يقضي بانكمان فرايد نحو 115 عاماً في السجن إذا أُدين بالاحتيال والتآمر لارتكاب الاحتيال.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره