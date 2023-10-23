تراجع الاهتمام بتحميل محافظ العملات الرقمية المشفرة للعام الثاني على التوالي!

رغم أن العملات الرقمية المشفرة عادت بقوة في هذا الربع الثالث من هذا العام، إلا أن الإحصائيات أظهرت تراجع في الإقبال على تحميل تطبيقات محافظ العملات المشفرة، حيث سجلت عمليات التحميل انخفاض بنسبة 32% في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي.

وفقا للبيانات، فقد تم تحميل محافظ العملات المشفرة 73.6 مليون مرة خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، ما يشير إلى تراجع في الرغبة بالاستثمار أو التداول في العملات المشفرة، مقارنة بالعام السابق الذي شهد رقما قياسيا بتحميل الأشخاص لهذه المحافظ بنحو 186 مليون مرة.

تؤكد الإحصائيات أن العام 2021 كان استثنائي في ازدهار محافظ العملات المشفرة، حيث كان الإقبال على تحميل التطبيقات أعلى بـ 4.5 مرات من العام 2020 وأعلى بعشر مرات من العام 2019.

ومع ذلك، يُظهر عام 2023 انخفاض حاد في هذا الاتجاه، بتراجع عدد التحميلات لـ 73.6 مليون خلال أول تسعة أشهر.

البيانات الشهرية كذلك تُظهر تراجع في شعبية محافظ العملات المشفرة، حيث انخفض عدد التحميلات من 9 مليون في بداية العام إلى حوالي 7 مليون في منتصف العام، لتصل إلى أدنى مستوى لها في سبتمبر بـ 5.8 مليون تحميل.

رغم هذا التراجع، يجب ملاحظة أن العدد الإجمالي لتحميل محافظ العملات المشفرة منذ 2015 لا يزال كبير، حيث تجاوز الرقم 490 مليون تحميل على المستوى العالمي.

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