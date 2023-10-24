مطور لشبكة البيتكوين يتراجع عن تطوير شبكة لايتنينغ بسبب "معضلة صعبة"

تام شمس - الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 09:47 صباحاً - استقال الباحث الأمني والمطور أنطوان ريارد من فريق تطوير شبكة لايتنينغ (Lightning Network)، مشيراً إلى مشكلات أمنية وتحديات أساسية للنظام الإيكولوجي لشبكة بيتكوين.

وفقاً لمؤشِّر ترابط على القائمة البريدية العامة لـ (Linux Foundation)، يعتقد ريارد أنَّ مجتمع البيتكوين يواجه "معضلة صعبة"، حيث إنَّ فئةً جديدة من الهجمات تضع شبكةَ لايتنينغ في "موقف محفوف بالمخاطر".

شبكةُ لايتنينغ حلٌّ من الطبقة الثانية مبنيٌّ على شبكة بلوكتشين البيتكوين، وهي مصمَّمة لتحسين قابلية معاملات البيتكوين (BTC) وكفاءتها عبر تمكين المعاملات خارج الشبكة من نظير إلى نظير.

عبر شبكة لايتنينغ، يمكن للمستخدمين فتح قنوات الدفع، وإجراء معاملات متعددة خارج الشبكة وتسوية النتيجة النهائية على شبكة بلوكتشين البيتكوين. تستهدف الهجمات الجديدة قنوات الدفع هذه، حيث إنَّها نوع جديد من الهجمات تسمح للمهاجم بسرقة الأموال من أحد المشاركين في القناة عبر استغلال التناقضات بين مجمَّعات الذاكرة الفردية. ومن ناحيته قال ريارد:

"أعتقد أنَّ هذه الفئة الجديدة من الهجمات تضع شبكة لايتنينغ في موقف محفوف بالمخاطر للغاية، حيث لا يمكن أن يحدث سوى إصلاحٌ مستدام في الطبقة الأساسية، على سبيل المثال إضافة تاريخ كثيف الذاكرة للمعاملات المرئية بالكامل أو بعض الترقية بالإجماع. إنَّ عمليات التخفيف التي نُشرت تستحق شيئاً في مواجهة الهجمات البسيطة، بالرغم من أنني لا أعتقد أنها توقف المهاجمين المتقدِّمين كما هو مذكور في أوَّل بريد إفصاح كامل".

أشار ريارد أيضاً إلى أنَّ معالجةَ النوع الجديد من الهجوم قد تتطلب تغييرات على شبكة البيتكوين الأساسية:

"هذه الأنواع من التغييرات هي تلك التي تتطلب أقصى قدر من الشفافية والمشاركة من المجتمع ككل، حيث نغيِّر متطلَّبات معالجة العقد الكاملة أو البنية الأمنية للنظام الإيكولوجي اللامركزي للبيتكوين في تكامله."

يتصارع مطورو شبكة لايتنينغ مع التحدِّيات، بما في ذلك الانتقادات المحيطة بتعقيد الشبكة والمطالب المفروضة على تجربة المستخدم. منذ إنشائها في عام 2018، اكتسبت شبكة الطبقة الثانية شعبية كبيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية المقفلة 159.5 مليون دولار في وقت كتابة هذا التقرير، وفقاً لبيانات من (DefiLlama). ومع ذلك، ما يزال هذا الرقم متواضعاً جداً عند مقارنته بالقيمة السوقية للبيتكوين البالغة 587 مليار دولار.

يخطط ريارد للتركيز الآن على التطوير الأساسي لشبكة البيتكوين، لكنَّه حذَّر من التحديات القادمة للنظام البيئي الرئيس للعملات المشفرة:

"من ناحية أخرى، شرحنا بشكل كامل سببَ تبرير مثل هذه التغييرات من أجل شبكة لايتنينغ ولتصميمها بشكل جيِّد، وقد نحتاج إلى وضع هجمات عملية وحاسمة كاملة على النظام البيئي العام للبيتكوين يبلغ نحو 5,355. إنها معضلة صعبة، وقد يكون ثمَّة درس يرتبط بنشر بروتوكول البيتكوين [... ]"

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره