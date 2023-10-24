Worldcoin ستتوقف عن الدفع لمشغّلي أجهزة مسح العين باستخدام الدولار الرقمي بحلول نوفمبر

تام شمس - الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 09:47 صباحاً - من المُقرر أن تدفع "وورلد كوين" (Worldcoin) مُكافآت مشغّلي أجهزة مسح العين "ORBs" باستخدام عملتها المُشفرة الخاصة (WLD)، اعتباراً من بداية نوفمبر، مما سيؤدي إلى التخلص التدريجي من استخدامها للدولار الرقمي (USDC).

وفقاً لإعلانٍ صدر بتاريخ 22 أكتوبر، صرحت "وورلد كوين" بأنها ستتوقف عن الدفع لمشغلي أجهزة (ORB) المُكلفين بمسح قزحية عين المُستخدمين الراغبين بالحصول على توكنات (WLD)، باستخدام عملة (USDC)، اعتباراً من نوفمبر. وسيشمل القانون الجديد معظم الولايات القضائية.

وقد قالت "وورلد كوين" إن الانتقال إلى دفع المُستحقات بالكامل باستخدام عملة (WLD) يُعد جزءاً من "مرحلةٍ انتقالية" تأتي بعد الإطلاق الرسمي للمشروع في 24 يوليو.

ففي العاشر من أكتوبر هذا العام، أطلقت مؤسسة "وورلد كوين" برنامجاً تجريبياً يهدف لمنح المشغلين المختارين دفعاتٍ من توكن (WLD).

"بحلول نوفمبر عام 2023، تتوقع مؤسسة وورلد كوين أن تكتمل عملية الانتقال، ليتلقى جميع المشغلين توكن (WLD) الأصلي من الآن فصاعداً."

وإضافةًٍ إلى ما سبق، أشار منشور المدونة إلى أن توكنات "وورلد كوين" غير متاحة في الوقت الحالي للأشخاص أو الشركات الذين يعيشون في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى "بعض المناطق المُقيدة الأخرى".

كما تُظهر البيانات المأخوذة من لوحة بيانات "Dune Analytics" الخاصة بمشروع "وورلد كوين" أن الكمية المعروضة من توكن (WLD) قد نمت من حوالي 100 مليون في وقت الإطلاق إلى تقريب الـ 134 مليون في وقت النشر.

الكمية المُتداولة حالياً من توكن (WLD) . المصدر: Dune Analytics

من بين الكمية الاجمالية لتوكنات (WLD)، التي يبلغ عددها 134 مليون توكن، تم توزيع 100 مليون توكن على هيئة قروضٍ لصنّاع السوق، في حين تم منح الكمية المُتبقية -34 مليون توكن - لمُشغلي أجهزة (ORB) والمستخدمين الجدد، على شكل "هباتٍ مجانية للمستخدمين".

ووفقاً لوورلد كوين، فقد تلقى خمسة من صنّاع السوق قروضاً بقيمة 100 مليون (WLD)، والتي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 24 أكتوبر 2023، إلا أن "وورلد كوين" صرّحت بأنها ستُمدد تاريخ انتهاء صلاحية هذه القروض إلى 15 ديسمبر، كما ستُخفّض المبلغ الاجمالي ليصبح 75 مليون (WLD).

وقد نص الإعلان على ما يلي: "بموجب الاتفاقية، سيقوم صنّاع السوق بإعادة الـ 25 مليون المُتبقية، أو شراء قسمٍ منها أو الحصول على الكمية بأكملها."

خلال الأسابيع الأخيرة، استعاد توكن (WLD) بعضاُ من قيمته بعد فترة الركود الطويلة التي عانى منها بعد الإطلاق، حيث وصل توكن (WLD) إلى أعلى مستوىً له على الإطلاق عند 2.65$ في 27 يوليو، قبل أن ينخفض بنسبة 63% ليصل إلى 0.97$ في 13 سبتمبر. وفي الوقت الحالي، يتم تداول التوكن مقابل 1.64$ وفقاً لبيانات TradingView.

مقالات ذات صلة: شركة "Tools for Humanity" الدّاعمة لمشروع العملة العالمية "Worldcoin" تستثمر 4.8 مليون دولار لتعزيز الوعي الرقمي في كينيا