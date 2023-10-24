متداولو العملات المشفرة ينصحون بتوخي الحذر مع ارتفاع سعر البيتكوين لأعلى مستوى في 3 أشهر بالقرب من 31 ألف دولار

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تام شمس - الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 11:22 صباحاً - سجلت البيتكوين (BTC) أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في 23 أكتوبر حيث حققت أول جلسة تداول في آسيا مكاسب مفاجئة.
المضاربون على ارتفاع سعر البيتكوين يواجهون أزمة في مقاومة سعر البيتكوين
أظهرت بياناتٌ من (Cointelegraph Markets Pro) و(TradingView) أنَّ سعر البيتكوين أضاف زخماً ليصل إلى 30,944 دولاراً على "بيتستامب" (Bitstamp).
شهدت أكبر عملة مشفرة أول إغلاق أسبوعي لها فوق 30,000 دولار منذ الصيف، لتصل إلى مستويات أقرب إلى المقاومة الرئيسة على المدى الطويل. إذ شمل ذلك أعلى مستوى لعام 2023، والذي يبلغ حالياً 31800 دولار.
"عادت البيتكوين إلى المقاومة الرئيسة للمرة الثالثة خلال 6 أشهر"،
المتداول الشهير جيلي (Jelle) في إحدى المنشورات على منصة "X" لهذا اليوم.
#Bitcoin is back at key resistance for the third time in 6 months.— Jelle (@CryptoJelleNL) October 23, 2023
Time to be cautious, but I don't think you want to be bearish here just because we're reaching resistance.
The level will eventually give in -- and the move will be explosive.
Tick... Tock... pic.twitter.com/jFlIhc9byl
"حان الوقت لتوخي الحذر، لكنني لا أعتقد أنك تريد أن تكون مضارباً على الهبوط هنا لمجرد أنَّنا نصل إلى المقاومة. سيستسلم المستوى في نهاية المطاف، وستكون الحركة متفجرة... الوقت يمضي..."
أشار المحلل ماثيو هايلاند إلى أن البيتكوين كانت مستعدة فعلاً لتحرُّك آخر أعلى، حيث أظهرت السوق أوجه تشابه مع أعلى مستوى لها حتى الآن.
بعد مراقبة حركات البورصات،
زميله المتداول "سكيو" (Skew) ضغوطاً قصيرة جارية.
$BTC— Skew Δ (@52kskew) October 23, 2023
Shorts getting hunted so far this monday
Slight perp premium during that squeeze pic.twitter.com/tEOiHxDv6O
كما جاء في تعليق آخر على منصة "X" أنَّ "اختبار السعر لمنطقة مقاومة الإطار الزمني العالي الرئيسة مرة أخرى"، مشيراً إلى مستويات الإطار الزمني العالي (HTF).
"ومع ذلك، إذا تراجع السعر، فسيبحث عن إشارات استمرار حول منطقة 29.5 ألف دولار - 28.7 ألف دولار."
العملات البديلة تأخذ استراحة
من جهة أخرى، راقبت شركة الأبحاث "سانتيمنت" (Santiment) إعداداً جديداً لسوق العملات المشفرة يرافق أحدث مكاسب البيتكوين.
مقالات ذات صلة: سعر البيتكوين يحقق مكاسب بنسبة 6٪ في الوقت الذي تنافس فيه البيتكوين على دعم "حاسم" بقيمة 28 ألف دولار
أشارت الشركة إلى أنَّ العملات البديلة كانت تتحرك صعوداً — وهي ظاهرة لم نشهدها خلال الحركات السابقة الأخيرة باتجاه 30 ألف دولار.
إلى جانب ذلك،
جيلي في جزء من تحديث حول العملات المشفرة، قائلةً إنَّه بالرغم من وجود ما يبرر الحذر، فإنَّ "كثيراً من الناس ليسوا مستعدين لما سيحدث في الأشهر المقبلة".
Fake news wick filled as expected & major resistance level tagged too.— Jelle (@CryptoJelleNL) October 23, 2023
Altcoin positions continue to print money.
Time to be cautious - until those levels are broken.
Not many people are ready for whats going to happen in the next months. 📈#Bitcoin pic.twitter.com/0fzL3WiGEJ
مقالات ذات صلة: محللو البيتكوين يتطلعون إلى نوفمبر بالتزامن مع احتمال محاكاة حركة سعر البيتكوين للدورات الماضية
في وقت كتابة هذا التقرير، كانت البيتكوين تواصل الضغط على حاجز 31,000 دولار، مع نحو ست ساعات حتى فتح وول ستريت.
لا تحتوي هذه المقالة على نصائحَ أو توصيات استثمارية، حيث تنطوي كلُّ خطوة استثمارية وتداولية على مخاطر، ويجب على القرَّاء إجراءُ بحوثهم الخاصة عند اتخاذ أيِّ قرار.
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره
كانت هذه تفاصيل خبر متداولو العملات المشفرة ينصحون بتوخي الحذر مع ارتفاع سعر البيتكوين لأعلى مستوى في 3 أشهر بالقرب من 31 ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.