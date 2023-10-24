متداولو العملات المشفرة ينصحون بتوخي الحذر مع ارتفاع سعر البيتكوين لأعلى مستوى في 3 أشهر بالقرب من 31 ألف دولار

تام شمس - الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 11:22 صباحاً - سجلت البيتكوين (BTC) أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في 23 أكتوبر حيث حققت أول جلسة تداول في آسيا مكاسب مفاجئة.

مخطَّط سعر البيتكوين BTC/USD لمدة ساعة واحدة. المصدر: TradingView

المضاربون على ارتفاع سعر البيتكوين يواجهون أزمة في مقاومة سعر البيتكوين

أظهرت بياناتٌ من (Cointelegraph Markets Pro) و(TradingView) أنَّ سعر البيتكوين أضاف زخماً ليصل إلى 30,944 دولاراً على "بيتستامب" (Bitstamp).

شهدت أكبر عملة مشفرة أول إغلاق أسبوعي لها فوق 30,000 دولار منذ الصيف، لتصل إلى مستويات أقرب إلى المقاومة الرئيسة على المدى الطويل. إذ شمل ذلك أعلى مستوى لعام 2023، والذي يبلغ حالياً 31800 دولار.

"عادت البيتكوين إلى المقاومة الرئيسة للمرة الثالثة خلال 6 أشهر"،

#Bitcoin is back at key resistance for the third time in 6 months.



Time to be cautious, but I don't think you want to be bearish here just because we're reaching resistance.



The level will eventually give in -- and the move will be explosive.



Tick... Tock... pic.twitter.com/jFlIhc9byl — Jelle (@CryptoJelleNL) October 23, 2023

"حان الوقت لتوخي الحذر، لكنني لا أعتقد أنك تريد أن تكون مضارباً على الهبوط هنا لمجرد أنَّنا نصل إلى المقاومة. سيستسلم المستوى في نهاية المطاف، وستكون الحركة متفجرة... الوقت يمضي..."

مخطط مشروح لسعر البيتكوين مقابل الدولار. المصدر: JELLE/X

المتداول الشهير جيلي (Jelle) في إحدى المنشورات على منصة "X" لهذا اليوم.

أشار المحلل ماثيو هايلاند إلى أن البيتكوين كانت مستعدة فعلاً لتحرُّك آخر أعلى، حيث أظهرت السوق أوجه تشابه مع أعلى مستوى لها حتى الآن.

بعد مراقبة حركات البورصات،

$BTC

Shorts getting hunted so far this monday



Slight perp premium during that squeeze pic.twitter.com/tEOiHxDv6O — Skew Δ (@52kskew) October 23, 2023

زميله المتداول "سكيو" (Skew) ضغوطاً قصيرة جارية.

كما جاء في تعليق آخر على منصة "X" أنَّ "اختبار السعر لمنطقة مقاومة الإطار الزمني العالي الرئيسة مرة أخرى"، مشيراً إلى مستويات الإطار الزمني العالي (HTF).

"ومع ذلك، إذا تراجع السعر، فسيبحث عن إشارات استمرار حول منطقة 29.5 ألف دولار - 28.7 ألف دولار."

مخطط مشروح لسعر البيتكوين مقابل الدولار. المصدر: Skew/X

العملات البديلة تأخذ استراحة

من جهة أخرى، راقبت شركة الأبحاث "سانتيمنت" (Santiment) إعداداً جديداً لسوق العملات المشفرة يرافق أحدث مكاسب البيتكوين.

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أشارت الشركة إلى أنَّ العملات البديلة كانت تتحرك صعوداً — وهي ظاهرة لم نشهدها خلال الحركات السابقة الأخيرة باتجاه 30 ألف دولار.

إلى جانب ذلك،

Fake news wick filled as expected & major resistance level tagged too.



Altcoin positions continue to print money.



Time to be cautious - until those levels are broken.



Not many people are ready for whats going to happen in the next months. 📈#Bitcoin pic.twitter.com/0fzL3WiGEJ — Jelle (@CryptoJelleNL) October 23, 2023

جيلي في جزء من تحديث حول العملات المشفرة، قائلةً إنَّه بالرغم من وجود ما يبرر الحذر، فإنَّ "كثيراً من الناس ليسوا مستعدين لما سيحدث في الأشهر المقبلة".

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في وقت كتابة هذا التقرير، كانت البيتكوين تواصل الضغط على حاجز 31,000 دولار، مع نحو ست ساعات حتى فتح وول ستريت.

مخطط سعر البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي BTC/USD ليوم واحد. المصدر: TradingView

لا تحتوي هذه المقالة على نصائحَ أو توصيات استثمارية، حيث تنطوي كلُّ خطوة استثمارية وتداولية على مخاطر، ويجب على القرَّاء إجراءُ بحوثهم الخاصة عند اتخاذ أيِّ قرار.

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره