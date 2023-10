متداولو العملات المشفرة ينصحون بتوخي الحذر مع ارتفاع سعر البيتكوين لأعلى مستوى في 3 أشهر بالقرب من 31 ألف دولار

تام شمس - الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 11:22 صباحاً - سجلت البيتكوين (BTC) أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في 23 أكتوبر حيث حققت أول جلسة تداول في آسيا مكاسب مفاجئة.

أظهرت بياناتٌ من (Cointelegraph Markets Pro) و(TradingView) أنَّ سعر البيتكوين أضاف زخماً ليصل إلى 30,944 دولاراً على "بيتستامب" (Bitstamp).

شهدت أكبر عملة مشفرة أول إغلاق أسبوعي لها فوق 30,000 دولار منذ الصيف، لتصل إلى مستويات أقرب إلى المقاومة الرئيسة على المدى الطويل. إذ شمل ذلك أعلى مستوى لعام 2023، والذي يبلغ حالياً 31800 دولار.

"عادت البيتكوين إلى المقاومة الرئيسة للمرة الثالثة خلال 6 أشهر"،

#Bitcoin is back at key resistance for the third time in 6 months.



Time to be cautious, but I don't think you want to be bearish here just because we're reaching resistance.



The level will eventually give in -- and the move will be explosive.



Tick... Tock... pic.twitter.com/jFlIhc9byl