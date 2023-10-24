منصة "ريديت" تُزيل المشرفين المتورطين في التداول الداخلي المزعوم لتوكنات (MOON)

تام شمس - الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 11:22 صباحاً - أكدت "كوينتيليغراف" أن مجتمع "R/CryptoCurrency" على منصة "ريديت" قام بالفعل بفصل اثنين من المشرفين لتورطهم بتداولٍ داخليّ لتوكن (MOON).

وفقاً لما أفادت به "كوينتيليغراف" في العشرين من أكتوبر، قامت ثلاث محافظ مُرتبطة بمشرفي المجموعة ببيع مئات آلاف الدولارات من توكنات (MOON) في 18 أكتوبر، قبل دقائق فقط من الإعلان الرسمي عن إغلاق برنامج المكافآت القائم على تكنولوجيا البلوكتشين، والذي تضمن استخدام بعض العملات المشفرة الأصلية الخاصة بمجتمعات المنصة الثانوية.

وقد أشارت بعض الحسابات الموجودة على منصة X، والمُتخصصة بتحليل شبكات البلوكتشين، مثل Lookonchain، إلى ما قامت به المحافظ الثلاث.

تم إبلاغ المشرفين على "ريديت" بإغلاق برنامج المكافآت القائم على تكنولوجيا البلوكتشين قبل ساعةٍ من الإعلان الرسمي. وقد تسبب إعلان "ريديت" في انخفاض قيمة العملة بنسبة 85% تقريباً لتصل إلى 0.0198$، إلا أن اثنين من المشرفين تمكّنا من البيع في الوقت المناسب لتحقيق مكاسب أكثر من بقية أعضاء المجتمع.

تواصلت "كوينتيليغراف" مع فريق "R/CryptoCurrency" لفهم المزاعم المُتعلقة بالتداول الداخلي بشكلٍ أفضل والاطلاع على سير التحقيقات. وقد أخبر "U/MELLON"، مؤسس عملة "MoonDust" وأحد المساهمين الأساسيين في المشروع، كوينتيليغراف أنه تمت إزالة اثنين من المشرفين بينما يتم التحقيق مع ثلاثة آخرين:

"تمت إزالة اثنين من المُشرفين بعد بيع ممتلاكهم من عملة (MOON) المُشفرة قبل الإعلان الرسمي من قبل ريديت: u/rider_of_the_strom u/McGillby"

يسمح برنامج المكافآت للمشاركين على المنصة بكسبِ النقاط وإنفاقها باستخدام التوكنات الأصلية الخاصة ببعض مجتمعات المنصة، مثل (MOON).

على سبيل المثال، في مُجتمع R/CryptoCurrency، يتم منح المستخدمين الذين ينشرون أو يتركون تعليقات، توكن (MOON) المبني على بروتوكول ERC -20، والذي يمكنهم استبداله أو استخدامه بحرية لأغراضٍ أخرى في المجتمع.

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