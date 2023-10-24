البيتكوين تشهد ندرة قياسية في منصات التداول مع وصول سعر العملة لأعلى مستوياتها في 17 شهر

تشهد عملة البيتكوين ندرة متزايدة، حيث تعكس تحركات أسعار العملة هذا التطور بشكل واضح.

تُظهر إحصائيات IntoTheBlock الجديدة أن نسبة غير مسبوقة من عرض البيتكوين قد تم حفظه لفترات طويلة.

المستثمرين طويلي الأمد يحافظون على استثماراتهم في البيتكوين، حيث زاد تملكهم للعملة منذ منتصف 2021، واستمروا في ذلك خلال الفترات التي شهد فيها السوق تراجع.

حيث احتفظو بنسبة تبلغ 80% من إجمالي البيتكوين المتاح حتى أكتوبر، وهي نسبة تعتبر قياسية.

تجاوزت قيمة البيتكوين مؤخرا 35000 دولار.

وتشير البيانات إلى تراكم كبير في الاستثمار بين 25000 و31000 دولار، مما يُظهر توجه المستثمرين نحو زيادة استثماراتهم في العملة الرقمية الرئيسية.

وخلال الشهر الماضي، شهدت البيتكوين زيادة بنسبة 25% في قيمتها.

أيضا، هناك توقعات بأن خفض البيتكوين المتاح سيؤدي إلى زيادة ندرتها وبالتالي زيادة السعر.

وهناك تفاؤل حول الموافقة على صناديق الاستثمار في البيتكوين في الولايات المتحدة، حيث يتابع المستثمرون التطورات في هذا المجال بعناية.

حاليا هناك العديد من الشركات التي قدمت طلبات للحصول على الموافقة على صناديق استثمار البيتكوين ويتوقع أن تُصدر القرارات في هذا الشأن قريبا، والتي من الممكن أن تؤدي إلى زيادة في الطلب على البيتكوين.

في السياق نفسه، أظهر المستثمرون المؤسسات اهتمام كبير وينتظرون الموافقة على صناديق الاستثمار في البيتكوين لزيادة استثماراتهم، حيث يُعتقد أن هناك أموالا ضخمة جاهزة للاستثمار في البيتكوين فور حصول هذه الصناديق على الموافقات اللازمة.

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