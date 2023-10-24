آخر مرة شهدنا فيها هذا الحدث في سوق الكريبتو كانت منذ 3 أشهر!

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يظهر سوق الكريبتو علامات على الانتعاش بشكل مستمر، حيث سجلت عملة البيتكوين ارتفاع ملحوظ نحو 35,000 دولار، مما أثر بشكل إيجابي على توقعات المستثمرين تجاه العملة.

“مؤشر الخوف والجشع للبيتكوين”، وهو مقياس يستخدم لقياس المزاج العام تجاه البيتكوين، دخل مؤخرا في منطقة “الجشع” لأول مرة منذ منتصف يوليو 2023.

في 21 أكتوبر، بدأت العملة المشفرة الرئيسية في الظهور بقوة مرة أخرى، حيث بلغت قيمتها حوالي 30,000 دولار، لتعكس مزاج المستثمرين الإيجابي حيث وصل المؤشر إلى 66 نقطة في 24 أكتوبر، وهو الأعلى منذ 16 أبريل 2023.

ظل “مؤشر الخوف والجشع للبيتكوين” في مناطق “الخوف” أو “الحياد” لأغلب فترات النصف الثاني من العام 2022.

لكن، مع بداية هذا العام والأداء القوي الذي شهده السوق في الأسابيع الماضية، يبدو أن فترة تراجع العملات المشفرة قد اقتربت من نهايتها.

على الرغم من أن المؤشرات المرتفعة قد تظهر بعض الخوف، يعتقد الخبراء أنها قد تشير أيضا إلى فرص استثمارية.

في المقابل، قد يشير تزايد الجشع بين المستثمرين إلى اقتراب السوق من فترة تصحيح.

وقد أشار الخبراء والمحللون مؤخرا إلى احتمالية تحقيق البيتكوين لمزيد من الارتفاعات في القيمة، مع توفر بعض العوامل مثل التطورات التنظيمية وتخفيض مكافأة تعدين البيتكوين المتوقعة وزيادة اهتمام المستثمرين المؤسسات بالعملة.

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