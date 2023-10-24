المحكمة الأمريكية تُصدر تفويضاً لحكم "Grayscale" مما يُمهد الطريق للهيئة التنظيمية لمراجعة صندوق التداول الفوري للبيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 03:51 مساءً - أصدرت محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة تفويضاً بعد صدور قرارٍ يتطلبُ مراجعة لجنة الأوراق المالية والبورصات لطلب "غراي سكيل" (Grayscale Investments) للحصول على صندوقٍ للتداول الفوري (ETF) للبيتكوين.

في ملفٍ صدر بتاريخ 23 أكتوبر من قبل محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، دخل "التفويض الرسمي" للمحكمة حيز التنفيذ، مما يُمهّد الطريق أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات لمراجعة قرارها بشأن صندوق التداول الفوري للبيتكوين (ETF) الخاص بـ "غراي سكيل". وقد جاء التفويض بعد أن أصدرت المحكمة حكمها الأولي في 29 أغسطس، وفشلت هيئة الأوراق المالية والبورصات في تقديم استئناف بحلول 13 أكتوبر.

Oct. 23 filing in U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit. Source: CourtListener

أعاد تفويض 23 أكتوبر التأكيد على حكم المحكمة الصادر في 29 أغسطس، مما منح "غراي سكيل" فرصةً ثانيةً لتحويل صندوقها الاستئماني الخاص بالبيتكوين إلى صندوق تداول فوري (ETF) مُدرج بالبورصة.

حتى الآن، لم توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد على إدراج أي صناديق تداول فورية للعملات المشفرة في البورصات الأمريكية، إلا أنها أعطت الضوء الأخضر لأدوات الاستثمار المرتبطة بعقود البيتكوين والإيثريوم الآجلة.

في 19 أكتوبر، قدمت "غراي سكيل" بيان تسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لإدراج أسهم صندوق البيتكوين الاستئماني الخاص بها في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر (GBTC).

تجدُر الأشارة إلى أن العديد من شركات الاستثمار الأخرى، بما في ذلك BlackRock وARK Investment وValkyrie، تملكُ طلباتٍ مُعلقة لدى الهيئة التنظيمية (SEC) تنّص على إطلاق صناديق تداولٍ فورية للعملات المشفرة.

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