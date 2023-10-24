تقرير Bitfinex: البيتكوين على موعد مع التقلب في الأشهر القادمة!

التقرير الأسبوعي الأخير من شركة “Bitfinex” يحمل توقعات بشأن احتمال حصول تقلبات عالية في سعر عملة البيتكوين (BTC) مستقبلا، حيث يشير إلى احتمال حدوث تقلبات هائلة في الأشهر القادمة.

يعكس السوق حاليا فترة نسبيا هادئة من حيث التقلبات، ولكن هذا لا يبدو أنه سيستمر لفترة طويلة.

وفقا للمؤشرات والبيانات المتاحة، يظهر أن التقلب في سعر البيتكوين على وشك أن يخضع لزيادات كبيرة.

في أحد الأمثلة الملحوظة، شهدت العملة زيادة في التقلب بنسبة 1200% خلال فترة قصيرة لم تتجاوز 9 ساعات، مما أدى إلى ارتفاع القيمة فوق مستوى 30 ألف دولار.

التحليلات المقدمة من المحللين في “Bitfinex” تتوقع أن هذه فترة من التقلبات المنخفضة قد تكون قاربت على النهاية، حيث يمكن أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التقلبات السعرية الهائلة، استنادا إلى رصد تحركات وتقلبات السوق الحالية.

كما يُظهر التقرير أيضا أن المتداولين يستعدون ويُعيدون تقييم استراتيجياتهم تحسبا لهذه التقلبات المتوقعة.

تشير التحليلات إلى أن هناك توقعات بحدوث تقلبات أكبر بكثير في السوق في الفترة المقبلة.

أخذت “Bitfinex” في اعتبارها أيضا الأخبار والتطورات الأخيرة التي يمكن أن تؤثر في سوق البيتكوين، مثل الأنباء المتعلقة بموافقة هيئات التنظيم.

تظهر هذه العوامل مدى تأثر سوق العملات المشفرة بالأخبار وكيف يمكن أن تساهم في تسارع وتيرة التقلبات.

بالإضافة إلى ذلك، يُظهر التقرير أن هناك اهتمام متزايد وتحليلات مكثفة بشأن مؤشرات السوق والمتغيرات التي قد تحدث، وكيف يمكن أن تؤثر هذه العوامل في تحركات سعر البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في الفترة القادمة.

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